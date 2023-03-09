2023宜蘭最新海景飯店！「凱渡廣場酒店」無敵海景房仿郵輪度假，坐擁海景第一排

頭城繼全台首間遊艇星巴克又有最新力作，來遊艇飯店休閒度假去吧，凱渡廣場酒店就位在烏石港第一排海景飯店，飯店像郵輪式造型超吸睛的，成為2023頭城新地標，超美的建築，讓人彷彿置身在夢幻遊艇上超浪漫的～旁邊就是OA Hotel，走出去就是最美的海景，全天候都是最美的大海！就像在郵輪度假一樣，是宜蘭度假的夢幻首選。

飯店內就像一個大型的水族缸，擁有一整面落地窗玻璃就像在海底世界一樣超夢幻的，裡頭還有超大巨型鯨魚。房型有分山景及海景可選擇。

全台首間渡假型郵輪飯店-凱渡廣場酒店，影片分享

凱渡廣場酒店外觀非常氣派、雄偉的建築

在飯店就能有坐郵輪的享受，吃到飽海景早餐、海景下午茶、海景晚餐、海景游泳池、海景房，從早到晚都能欣賞不同的海景，還可以看日出、夕陽。

一樓擁有超美的戶外花園和露天泳池。

來這裡不用安排太多的行程，這裡吃喝玩樂一應俱全，有健身房、游泳池、溫泉烤箱、餐廳、咖啡廳、戶外花園、教堂等，除了可以在房內欣賞海天一色美景，走出去就是最美的外澳沙灘，超有度假氛圍的旅遊聖地。

連通道都金光閃閃，讓人目眩神移。

宏偉大廳非常寬敞，挑高的建築、簡約大方設計。

對面就是OA Hotel

二樓餐廳有星巴克咖啡。最新DM如下，實際DM以店家為主，每人低消180元。

這裡擁有一個超大的景觀台，視野超好。

凱渡廣場酒店

宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

電話：039771166

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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