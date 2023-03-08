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紀念疫後首航！基隆推「#是時候了」郵輪旅遊限定小物

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沙漏設計的郵輪首航限量紀念小物。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
沙漏設計的郵輪首航限量紀念小物。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】基隆是亞洲主要的郵輪城市，被譽有「亞洲最佳郵輪母港」之殊榮，3月7日已有疫後郵輪首航基隆，開創亞洲及台灣郵輪旅遊新榮景的時候到了！

基隆市政府觀光及城市行銷處林文榮副處長表示，國際郵輪首航基隆代表嶄新的郵輪盛世即將來臨，基隆市政府與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司為紀念郵輪復航的歷史時刻，聯名推出3款「#是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出疫情陰霾，翻轉迎向亞洲郵輪的新發展，底座印有渴望遊基隆、基隆嶼、郵輪復航或是時候了等紀念文字，旅客在細沙流動的同時，也能夠感受到郵輪旅遊復航的珍貴及美好。

▲七海郵輪七海探索者號首航基隆。　圖：Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.／提供
▲七海郵輪七海探索者號首航基隆。　圖：Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.／提供

林文榮副處長表示，3月7日疫後郵輪首航基隆華麗登場，2艘頂級豪華郵輪掛靠基隆港，1艘是麗晶七海郵輪七海探索者號搭載約600位高端消費旅客首航基隆，航線為曼谷－高雄－基隆－鹿兒島，另一艘是荷美郵輪威士特丹搭載約1,700位旅客，航線為新加坡－高雄－基隆－沖繩。為吸引郵輪旅客走訪基隆，基隆市政府當日提供郵輪首航限量紀念小物給郵輪旅客。除了3月7日限量提供郵輪客之外，來基隆看郵輪的旅客，如欲購買「#是時候了」紀念小物，可於3月31日前洽詢基隆市政府觀光及城市行銷處或基隆港務分公司預約登記代訂。

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