聽新聞
test
0:00 / 0:00
杜鵑花季level up！升級「台北花節」月月都有花可追
看完台北燈會之後意猶未盡？觀傳局宣布從3月開始，杜鵑花季活動將升級為「台北花節」，由市花－杜鵑花領頭開場，邀請大家每個月都到台北來，搭著大眾運輸愜意追花去～
從106年開始，在大安森林公園舉辦杜鵑花季一系列活動，大受好評的活動將邁入第6年，今年觀傳局宣布活動將再進化，除了把名稱升級為「台北花節」，讓台北市花－杜鵑當領頭羊，帶大家賞各色花卉，還預告了接下來一連串的活動；像是3月將在花博公園新生園區登場的「台北玫瑰展」、北投「三層崎公園花海」，還有竹子湖的海芋、繡球花，以及盛名遠播的士林官邸菊花展，等於每個月都有一個賞花景點可以去，一整年不間斷的百花接力盛開，就是要讓台北成為一座亮麗有活力的「花城」。
3月中，台北表演藝術中心將會展出巨型「城市花毯」，像是為大家先鋪好美麗的野餐墊，要邀請市民接著到大安森林公園聽音樂、參加「花伴野餐」活動；如果賞花完還不過癮，還能順遊陽明山、士林官邸，不用塞在車陣裡、更不用舟車勞頓，只要搭上公車、捷運就能輕鬆抵達，可以在忙碌的生活裡讓自己喘口氣，與花一起享受旅行的樂趣。
台北花節：3/12
台北玫瑰展「玫好幸福」：3/1～3/31
延伸閱讀：
．逆襲粉色版面！南投「紫色隧道」夢幻來襲，網被美呆：預約要爆滿了
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言