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杜鵑花季level up！升級「台北花節」月月都有花可追

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／花IN台北官網、圖／台北市政府觀光傳播局
圖／花IN台北官網、圖／台北市政府觀光傳播局

看完台北燈會之後意猶未盡？觀傳局宣布從3月開始，杜鵑花季活動將升級為「台北花節」，由市花－杜鵑花領頭開場，邀請大家每個月都到台北來，搭著大眾運輸愜意追花去～

圖／台北市政府觀光傳播局
圖／台北市政府觀光傳播局

圖／台北市政府觀光傳播局
圖／台北市政府觀光傳播局

從106年開始，在大安森林公園舉辦杜鵑花季一系列活動，大受好評的活動將邁入第6年，今年觀傳局宣布活動將再進化，除了把名稱升級為「台北花節」，讓台北市花－杜鵑當領頭羊，帶大家賞各色花卉，還預告了接下來一連串的活動；像是3月將在花博公園新生園區登場的「台北玫瑰展」、北投「三層崎公園花海」，還有竹子湖的海芋、繡球花，以及盛名遠播的士林官邸菊花展，等於每個月都有一個賞花景點可以去，一整年不間斷的百花接力盛開，就是要讓台北成為一座亮麗有活力的「花城」。

圖／花IN台北官網
圖／花IN台北官網

圖／花IN台北官網
圖／花IN台北官網

3月中，台北表演藝術中心將會展出巨型「城市花毯」，像是為大家先鋪好美麗的野餐墊，要邀請市民接著到大安森林公園聽音樂、參加「花伴野餐」活動；如果賞花完還不過癮，還能順遊陽明山、士林官邸，不用塞在車陣裡、更不用舟車勞頓，只要搭上公車、捷運就能輕鬆抵達，可以在忙碌的生活裡讓自己喘口氣，與花一起享受旅行的樂趣。

圖／花IN台北官網
圖／花IN台北官網

圖／花IN台北官網
圖／花IN台北官網

台北花節：3/12

台北玫瑰展「玫好幸福」：3/1～3/31

圖／台北花節官網
圖／台北花節官網

圖／台北花節官網
圖／台北花節官網

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