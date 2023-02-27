杜鵑花季level up！升級「台北花節」月月都有花可追

迎接228連假來臨，特別推薦給咖啡控的夥們走訪全台4大「金色系星巴克門市」，一邊品味金棕色耀眼色系門市外觀，一邊啜飲星巴克特調咖啡香氣。加碼推薦一處台南古蹟星巴克，欣賞紅磚瓦的復古風華，台南市民還能享有「第二杯半價」的在地優惠哦，連假踩點快收！

2023-02-24 16:42