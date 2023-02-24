228連假踩點收藏！ 4家星巴克「金棕色系門市」優雅品味 加碼滿額贈餐盒、旅遊頸枕、第2杯半價開喝

迎接228連假來臨，特別推薦給咖啡控的夥們走訪全台4大「金色系星巴克門市」，一邊品味金棕色耀眼色系門市外觀，一邊啜飲星巴克特調咖啡香氣。加碼推薦一處台南古蹟星巴克，欣賞紅磚瓦的復古風華，台南市民還能享有「第二杯半價」的在地優惠哦，連假踩點快收！

☆八德興豐門市

八德興豐門市。圖／星巴克提供

坐落於桃園市八德重劃區內興豐路上的八德興豐門市，近八德埤塘自然生態公園，以桃園千塘鄉美名，從高空俯瞰，波光粼粼的埤塘閃耀，正是先民曾培育出在地原生種稻米的故鄉，門市正以「金色輝煌、千塘之鄉」為靈感，整體以古銅金的長條型俐落垂直線條交錯設計，隨不同光線層次及明亮變化，呼應金色稻穀的豐收飽滿，加上錯落在格柵線條的大面玻璃窗，有如豐富桃園地貌的各處埤塘，帶給顧客截然不同的體驗。

八德興豐門市

地址：334032桃園市八德區興豐路138號

電話：03-3732746

營業：週一~週五 07:00-21:30；週六～週日 07:30-21:30

☆頭份中央門市

頭份中央門市。圖／星巴克門市

以竹苗生活圈的中港溪為發想，有著金棕色耀眼色系的苗栗「頭份中央門市」，過去因金紙產業榮景，如金色陽光映照在一疊疊黃金紙上，使金色中港的美譽不逕而走，門市外觀以金棕色耀眼色系呼應；門市內，則發想自頭份當地的活動地點「中港溪大河戀自行車道」，彎曲的牆面及圓弧的吧檯，彷彿就像是中港溪蜿蜒的溪流，藉由不同光線層次及明亮變化，讓顧客彷彿置身於陽光和煦、波光粼粼的空間感受。

頭份中央門市

地址：351019苗栗縣頭份市中央路372號

電話：03-7675741

營業：週一~週日07:00~21:00

☆崇德北興門市

崇德北興門市。圖／星巴克提供

上個月才剛開幕的崇德北興門市，以「黃金方盒，格柵光影」為主題，星巴克進駐崇德路一段與北興街口，瞄準鄰近數所大專院校的人流，外觀以垂直金屬格柵為設計元素，室內造型壁面、造型天花的弧型設計，搭配溫暖色系的木質皮板與金屬飾邊條細節融合，與蓬勃生長的咖啡故事藝術牆面，成為別具精緻的空間環境。

慶祝崇德北興門市開幕優惠，即日起至3/5止，凡於星巴克崇德北興門市當日單筆消費滿2000元發票，即可獲得星巴克「雙層野餐盒」乙個，但3/2當日不參加本活動。另，即日起至3/15，凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列，即享點購兩杯口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠，需注意單筆交易最高限購兩杯(乙杯支付原價；乙杯支付半價)並限當場一次領取。

崇德北興門市

地址：404016台中市北區崇德路一段481號1-2樓

電話：04-22352753

營業：週一~週日07:00~21:30

☆台南新化門市

台南新化門市。圖／星巴克提供

坐落於台南新化商圈的主要幹道中正路上，靈感來自於新化老街的歷史黃金歲月，外觀將老街富含歷史故事的立面設計，以金屬銅色網加上星巴克元素的內底牆壓紋，相互輝映星巴克起源於歷史悠久的西雅圖派克市場，更照映出在台南新化的耀眼百年風華，內部空間則以現代古典手法結合暖色木調與冷調金屬，交錯運用在吧檯立面及天花垂版造型。

台南新化門市

地址：712001 台南市新化區中正路489號

電話：06-5908845

營業：週一~週日07:30~20:30

☆順遊-台南文創門市

圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

星巴克台南文創門市位於台南文創園區內，前身正是「臺灣總督府專賣局臺南出張所」，星巴克進駐後依舊保留了原本紅磚瓦、藍窗花融合和洋建築的語彙，再現復古風華，成為台南首間「古蹟星巴克」。

台南人連假出遊先選這兒，星巴克台南文創門市自即日起至2/28期間，凡當日單筆消費滿800元，即贈送星巴克摺疊購物袋乙個。另，至3/5止，憑台南市民出示相關證件，即可購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享「第二杯半價」優惠。

台南文創門市

地址：台南市東區北門路二段16號1F

電話: 06-223-5690

營業：週一~週日07:30~21:00

於228連假期間，至指定星巴克門市購買紙本飲料券乙本，即可獲福兔提袋乙個(價值450元)及兔年紅包袋乙組(價值150元)，數量有限，贈完為止。另，活動期間至門市單筆消費金額滿1,500元，即可獲得舒適旅遊頸枕一個(不累贈，數量有限，現場贈完為止)。

圖／星巴克提供

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