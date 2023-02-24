快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

入住礁溪溫泉酒店 週週抽東京機票 加碼現折500優惠

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
礁溪飯店推住房抽機票活動。　圖：長榮鳳凰酒店／提供
礁溪飯店推住房抽機票活動。　圖：長榮鳳凰酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】想出國想瘋了嗎？每年春天三、四月是日本櫻花季，現在有機會免費獲得日本東京來回雙人機票長榮鳳凰酒店(礁溪)隆重推出「入住長榮鳳凰 週週抽機票」活動，即日起至4月9日期間入住就能參加抽獎，週週抽週週送，共計將送出16張日本東京來回機票！長榮鳳凰加碼推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，入住指定專案出示本人護照，每人可享房價現折500元，最高每房可折抵2,000元！

旅遊熱潮持續推升，加上即將到來的日本櫻花季，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出超狂的「週週抽機票」活動，只要在今年2月13日至4月9日期間入住長榮鳳凰酒店，不限住宿專案與房型皆可獲得日本東京來回機票的抽獎資格一次；長榮鳳凰將於每週一抽出一位幸運得獎者並贈送兩張日本東京來回經濟艙機票。為期八週的活動共計將送出16張機票，前四週為長榮航空、後四週為星宇航空，惟抽獎資格僅限入住當週，不得累計；團體及贈券恕不適用此活動。

▲飯店加碼推出住宿折扣。　圖：長榮鳳凰酒店／提供
▲飯店加碼推出住宿折扣。　圖：長榮鳳凰酒店／提供

長榮鳳凰酒店(礁溪)在週週抽機票活動期間，加碼推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，2023年2月13日至4月9日凡預訂「美好香浴住宿專案」(限一泊二食與二泊三食)，入住時出示本人有效護照 (國籍不限) 即可享房價現折500元(雙人房折抵上限為1,000元，三人房折抵上限1,500元，四人房折抵上限2,000元)。「歡迎來到鳳凰國」優惠方案不論平假日入住皆可享折抵，亦可同步參加週週抽東京來回機票活動，惟不得再與其他優惠併行使用。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票 長榮 東京

延伸閱讀

疫情中斷國際學生交流 彰化拚觀光爭取日生來台參訪

228四天連假不知道帶小孩去哪放電嗎？選這就對了

日本首創住進蘋果園！ 群馬「果樹園」豪華Villa營區 東京出發66分即抵達

台東優質農產品行銷國際 饒慶鈴3月率團東京參展

相關新聞

飛日本「6千有找」！長榮航空限4天開搶 會員再享88折

全球旅遊復甦，航班也陸續增加，長榮航空在228連假前夕拋出超狂優惠，將於2月25日至28日連續4天在官網推出限時購票優惠...

吃貨們出動！ 台茂公園「228連假市集」人氣美食肉桂捲、草莓冰 帶你用味蕾繞台灣一圈

馬上就是連假了，不想把與家人珍貴的相處時光浪費在車潮、人潮中，也許在北部走走也不錯！位於桃園的台茂購物中心這次網羅了許多台灣各地的美食，讓大家不用出門人擠人，就能用食物「環島」一圈，不只有草莓季必吃的草莓冰，還有人氣名店肉桂捲及新鮮現做的麻糬，快帶著家人與親友，一起來分享美味餐點吧！

228連假集客！宏匯廣場首發「500元連假限定購物金」

228有4天連假，吸引各大通路積極搶客。宏匯廣場除了檔期推出全館當日累計滿2,000元送200元，更是針對連假首發「50...

228連假好好玩！全台「主題樂園&休閒景點」優惠　兒童新樂園延長、12歲以下玩劍湖山、麗寶99元、義大只要1元

228連假全台「主題樂園、休閒景點」優惠好好玩！　兒童新樂園延長、12歲以下玩劍湖山、麗寶99元、義大只要1元

7-ELEVEN推「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊快閃購！T恤、球帽、運動毛巾還有「中華經典女孩立牌」

眾所矚目的「WBC 2023世界棒球經典賽臺中A組預賽」將於3月8日至3月12日在台中洲際棒球場登場，7-ELEVEN獨...

林襄、籃籃都有！全家便利商店獨家限量推30款「啦啦隊女神貼紙」　還有咖啡杯套、LINE貼圖

睽違6年，WBC 2023世界棒球經典賽將於3月開打，全家便利商店力挺棒球熱，即日起至3月21日展開「全家超集棒」系列應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦