全台飯店懶人包！天冷就是要泡溫泉放鬆身心靈，盤點全台7家必去溫泉度假飯店

在這個冷颼颼的冬天裡，有什麼比沐浴在溫泉中放鬆身心更美好的行程呢？今天，就要來向大家介紹七間分布在台灣各地的溫泉度假飯店，這些溫泉度假飯店擁有獨特的風景和氛圍，還有各種不同的設施和服務。無論是想要放鬆身心、享受大自然，還是尋找私密的溫泉休閒時光，這些酒店都能滿足你的需求。讓我們一起來看看這七間溫泉度假酒店吧！

台中清新溫泉飯店

圖片來源 / IG@iamher2933

清新溫泉飯店位於台中烏日溫泉區，在大肚山制高點的清新溫泉飯店擁有絕佳的地理位置。白天可以吃飯店餐廳美食、享受多樣設施，晚上還可以俯瞰台中市區的美麗夜景。飯店提供多種溫泉體驗，包括露天溫泉、室內三溫暖和客房內的小溫泉池。除此之外，飯店內還設有健身房、芳療指壓會館和兒童遊戲區，讓你在放鬆身心之餘還能保持身體健康。這裡不僅提供舒適的住宿環境，還能享受到美麗的台中夜景和溫泉水療，是休閒度假的最佳選擇。

清新溫泉飯店

地址：台中市烏日區溫泉路 2 號

電話：04 23829888

新北烏來旅晨溫泉民宿

圖片來源 / IG@ruo_0730

位於新北的烏來旅晨溫泉民宿，提供六間不同裝潢的湯屋供你選擇，無論你喜歡大理石、木質還是清新的湯屋風格，這裡都有。除了湯屋外，房內也有溫泉浴池，不用出房門就能享受擁有美人湯之稱的碳酸溫泉。房間坐擁山區景致，在清晨時可以看到美麗的日出。更能俯瞰烏來老街，享受美景與溫泉的雙重享受，是度假休閒的好選擇。

烏來旅晨溫泉民宿

地址：新北市烏來區西羅岸路37號

電話：02 26616658

苗栗享沐時光莊園渡假酒店

圖片來源 / IG@vianliu0502

全台最美的森林系湯屋就在這！這家位在苗栗的享沐時光莊園渡假酒店，提供了獨特的森林系玻璃溫泉spa池，讓你在美麗的森林中享受溫泉。這裡還有付費KTV室和遊戲室，提供更多娛樂選擇。房間內有獨立湯屋外，大眾池也有裸湯風呂和露天風呂可以選擇，享受獨特的溫泉體驗。八樓更有可以一覽稻田美景的景觀台，是你休憩身心的好地方。這裡有著舒適的住宿環境，提供各種溫泉水療和娛樂設施，絕對值得來這裡享受愜意時光。

享沐時光莊園渡假酒店

地址：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山八鄰8-1號

電話：03 7742878

苗栗泰安觀止溫泉會館

圖片來源 / IG@ariel090909

泰安觀止溫泉會館位於苗栗，結合了山林、溫泉、建築與人文。溫泉會館內的房型皆有提供獨立湯屋，此外還有日式露天風呂可以選擇，帶你享受獨特的溫泉體驗。特別的是，露天風呂可以欣賞到山景，讓您在享受溫泉的同時還能欣賞到美麗的山景。除了溫泉外，會館內還有一個無邊際泳池，可以做勇壯麗的山景。泰安觀止溫泉會館提供了舒適的住宿環境和各式溫泉水療，喜歡在山林間泡湯的你可千萬別錯過囉！

泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

電話：03 7941777

宜蘭村却國際溫泉酒店

圖片來源 / IG@travelfrog.ig

宜蘭的村却國際溫泉酒店是一家結合了溫泉、美食與美景的溫泉度假飯店。每個房型都配有無敵景觀的雙湯屋，一次可以享受美人湯與沐浴精鹽浴，在享受溫泉的同時還有窗外美景陪伴。除了獨立湯屋外，還有男女裸湯和大眾池等泡湯體驗可以選擇。酒店還提供泳池、健身房和親子遊戲室，頂樓則有露天星空酒吧，提供娛樂、美酒和美景的多重享受。想要在假期裡好好放鬆，在泡溫泉的同時也能享受美食美景的你，村却國際溫泉酒店會是你的最佳選擇。

宜蘭村却國際溫泉酒店

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

電話：03 9057988

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

圖片來源 / IG@yulittlestar

坐落在宜蘭員山溫泉區的力麗威斯汀度假酒店，是一個環境舒適的溫泉度假酒店。飯店內的溫泉是俗稱的美人湯，無色無味外，洗後還能有一身光滑柔順的肌膚。房間內都備有溫泉池外，飯店也有另外提供戶外露天風呂和獨立湯屋，讓你在享受溫泉的同時還能欣賞美景。除了常見的房型，飯店還有獨棟泳池Villa別墅，提供更多的私人空間和舒適的住宿環境，讓你享受更尊貴的度假體驗。

力麗威斯汀度假酒店

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

電話：03 9232111

新北淡水蘊泉庄

圖片來源 / IG@zoey_yc

全台唯一全套房溫泉飯店就在淡水！淡水蘊泉庄交通便利，距離紅樹林捷運站只要15分鐘步行距離，更提供舒適的住宿環境，讓客人在享受溫泉的同時也能有更極致的愜意體驗。飯店提供了九宮格早餐直接送到房間，讓你不用早起走到餐廳用餐。蘊泉庄的溫泉是少見的琥珀黃金泉，含有海洋礦鹽精華，可以放鬆身心、滋潤肌膚。飯店除了客房內的獨立湯屋，也有日式風格大眾裸湯，讓你不用出國就能體驗日式文化。更提供了spa芳療服務，讓您在享受溫泉後還能更進一步的放鬆身心。

蘊泉庄

地址：新北市淡水區淡金路79巷18號

電話：02 2622 7888

延伸閱讀>>台中住宿｜小資女必看！5家高CP值台中青年旅館推薦 一晚不到600元就能解決

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」