吃貨們出動！ 台茂公園「228連假市集」人氣美食肉桂捲、草莓冰 帶你用味蕾繞台灣一圈

馬上就是連假了，不想把與家人珍貴的相處時光浪費在車潮、人潮中，也許在北部走走也不錯！位於桃園的台茂購物中心這次網羅了許多台灣各地的美食，讓大家不用出門人擠人，就能用食物「環島」一圈，不只有草莓季必吃的草莓冰，還有人氣名店肉桂捲及新鮮現做的麻糬，快帶著家人與親友，一起來分享美味餐點吧！

圖／翻攝自粉專台茂購物中心 TaiMall Shopping Center

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不管是IG上人氣爆棚的「方人也鮮奶麻糬」，還是鋪滿鮮紅草莓的草莓冰、現作Q彈的「西螺麻糬大王」、從花蓮玉里來的「不思閣米甜圈」、皮脆口感十足的「有利脆皮豬」、「KennyG Cookies 甜點工作室」自豪的肉桂捲，這次都集結在台茂公園，等著大家用吃遍台灣美食的方式環島，也適合爸媽帶著開學不久的小朋友們來走走、放放電。

圖／翻攝自粉專台茂購物中心 TaiMall Shopping Center

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這場假日市集將持續到2/28，要前往參加的人可別忘記帶傘、注意保暖，還要預防風太大吹花傘跟隨身的物品唷！

台茂購物中心：桃園市蘆竹區南崁路1段112號

市集營業時間：

2/25(六)～2/27(一)15：00～20：30

2/28(二)15：00～19：30

圖／翻攝自粉專台茂購物中心 TaiMall Shopping Center

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