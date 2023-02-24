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雄獅送暖！「藍皮解憂號」載著偏鄉孩童進行第一次城市之旅

欣傳媒／ 欣傳媒
雄獅旅遊贊助、肯愛社會服務協會主辦的《春天火車嘟嘟嘟兔gether》活動，讓台東偏鄉部落弱勢家庭孩童搭乘「藍皮解憂號」，完成心願之旅；圖片／肯愛社會服務協會提供
雄獅旅遊贊助、肯愛社會服務協會主辦的《春天火車嘟嘟嘟兔gether》活動，讓台東偏鄉部落弱勢家庭孩童搭乘「藍皮解憂號」，完成心願之旅；圖片／肯愛社會服務協會提供

孩子們搭著「藍皮解憂號」，體驗阿公阿嬤的舊時光，並在列車上「刮畫過山洞」解憂療癒，這是由雄獅旅遊贊助、肯愛社會服務協會主辦的《春天火車嘟嘟嘟兔gether》活動，關懷台東偏鄉部落弱勢家庭孩童、完成他們實現心願城市之旅。

雄獅旅遊長期秉持響應公益、善盡企業社會責任的理念，多年來協助許多弱勢與社福團體，共同為社會奉獻心力，例如2019年起開辦雄獅旅遊圓夢計畫，透過贊助偏鄉學校或公益團體與社福機構出國旅遊，鼓勵學童勇於突破現況、探索世界，拓展國際視野，並充實自身價值，建立未來努力的方向，此次贊助肯愛社會服務協會主辦活動，即出於貫徹關懷社會的理念宗旨。

肯愛社會服務協會長期關注和照顧偏鄉部落兒童、致力於低資源高風險的孩童服務，肯愛社會服務協會的老師表示，藍皮解憂號是很多小朋友爸爸媽媽，甚至爺爺奶奶記憶中的交通工具。坐在回家旅程的火車上欣賞沿途的景色，看山、看海吹吹風，也能體認到和小朋友一樣有著最單純的自然美景。從城市體驗在回到熟悉家鄉的純樸體驗，讓他們知道他們最單純的生活方式，也是城市人最嚮往的體驗，很值得小朋友引以為傲。

孩子們透過「藍皮解憂號」看到與家鄉不一樣的風景；圖片／肯愛社會服務協會提供

從屏東枋寮到台東火車窗外，孩子們看到與家鄉不一樣的風景。「藍皮解憂號」上的導覽老師一一介紹最大的小站-加祿站、台灣最南的枋山車站、可遠眺台灣海峽，穿越中央隧道已到了東部的台東，太平洋就在眼前、現在小朋友大人都愛的灌籃高手，海景一覽無遺的櫻木花道平交道就在太麻里車站等，透過導覽，讓小朋友們在這趟旅程更認識台灣、發現台灣之美。

「藍皮解憂號」上導覽老師沿途解說；圖片／肯愛社會服務協會提供

火車上除了沿途的風景、各站的歷史文化精彩解說外，在火車行進中更由肯愛協會帶領孩子們創造「後面有怪物前面有愛心」及「刮畫過山洞-我是誰」的解憂療癒手作，透過怪物彩繪及刮畫中抒發情緒、減輕來自成長過程、課業、家庭、未來種種莫名的種種壓力，也讓大家彼此了解心情、情緒，分享一樣或不一樣的故事。

「藍皮解憂號」實現孩子們的圓夢之旅；圖片／肯愛社會服務協會提供

這次參加活動的小惠，是隔代教養的小四學生，從小就由外婆照顧，外婆除需照顧小惠，更需照顧中風行動困難的外公，家中經濟全靠舅舅在部落打零工維持家計，家中經濟困難，並無多餘的錢及人力可帶小惠至繁華的城市旅遊。

此次透過雄獅旅遊經營的「藍皮解憂號」的送暖支持，終讓小惠與同學們可一起參加學校的三天二夜打狗趣旅行活動，得以一償從未踏出部落的居住地，來到高雄繁華城市之旅，小惠這個小小心願對於住在城市的人們，每天接觸的車水馬龍、霓虹燈都是再平常不過的事，但對長期住在部落的小惠，卻是大大的願望實現。

小朋友在藍皮解憂號」上創造解憂療癒手作；圖片／肯愛社會服務協會提供

雄獅旅遊表示，很高興這次活動透過「藍皮解憂號」，讓孩童在遊程中獲得導覽知識，留下人生中的最美好的珍貴回憶，希望下次仍有機會能再帶小朋友一起去旅行、看看台灣之美。

====================撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210183

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