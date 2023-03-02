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北中南飯店平日優惠多！入住墾丁大街 每人每晚900元起

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圖：福容大飯店／提供
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福容墾丁店「福鹿親子主題房」。　圖：福容大飯店／提供
福容墾丁店「福鹿親子主題房」。　圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】位於墾丁熱鬧夜市的美棧墾丁大街旅店，限量推出三天兩夜優惠住房專案－精緻三人房5,228元起，平均每人每晚不到900元，下樓即可享受大街美食、酒吧、海灘；福容墾丁店連假三天兩夜一泊二食6,144元起，二月底前平日入住第二晚更只要2,288元，每日限量10間。

▲福容淡水漁碼店「露營主題房」，非常有露營氣息。　圖：福容大飯店／提供
▲福容淡水漁碼店「露營主題房」，非常有露營氣息。　圖：福容大飯店／提供

另外，除了連假出遊，平時也可與家人安排一場主題旅遊行程，福容淡水漁碼店打造20間「露營主題房」，客房內鋪草皮、頂級帳篷、120吋投影電視、積木牆及益智玩具，平日入住一晚8,999元起，贈送小畫家DIY組合包、親子電動車等；在絕美海濱自行車道附近的福容花蓮店，擁有兩間自行車主題四人房、大客廳、戶外與溫水池，還附贈自行車架與車套、專屬能量點心，4-8人平日12,999元起，最低每人不到2,000元，享自行車騎乘體驗等飯店內設施加購優惠。

麗寶福容店推超萌「LINE FRIENDS」主題房，平日一泊一食還包含探索世界門票、熊大的麗寶小鎮門票，加贈2位幼童入住加人不加價，每房最低10,998元起；全台唯一緊鄰賽道的麗寶賽車旅店，近半數房間從窗戶望出去就是賽道，即日起推出「春夏好馳光」一泊一食住房專案，包含探索世界門票，雙人只要3,999元起，讓您從房間就能感受賽車魅力！

▲福容高雄店「壽山動物園主題房」入住再贈送兩份迎賓茶點。　圖：福容大飯店／提供
▲福容高雄店「壽山動物園主題房」入住再贈送兩份迎賓茶點。　圖：福容大飯店／提供

親子出遊，動物園是深受大小朋友喜愛的休憩景點，鄰近台北市立動物園的福容台北二館推貓熊主題家庭客房，房間內處處皆是驚喜，一進房就可以看到熊貓家族優游自在地玩耍；枕頭上還有貓熊家族一起與小朋友入睡，在夢裡相見一夜好眠。「貓熊ALL IN ONE主題房專案」，四人每晚6,666元起，還贈送動物園門票4張、貓熊主題套餐2客、貓熊玩偶等周邊好禮。鄰近壽山動物園的福容高雄店推壽山動物園三種主題房型，每日限量12間，從房間就能看到壽山山景，每晚房價4,999元起，再加碼贈送價值1,270元的周邊好禮，入住就能獲得「萌兔抱抱胡蘿蔔」限定茶點、黑熊潮帽與聯名款乖乖；而福容墾丁店全新的福鹿親子主題房，2大2小一泊二食7,777元起，再贈福鹿玩偶2隻、四季馬克杯4個。

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動物園 露營 淡水

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