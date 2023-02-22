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全台首座「巨型馬戲蓬」進駐台南！第一屆「FOCASA馬戲藝術節」正式開幕，30組馬戲團150個演出還有美食市集可逛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／FOCASA馬戲藝術節官網
圖／FOCASA馬戲藝術節官網

台南近年越來越多節慶與活動吸引觀光客安排台南旅遊！現在第一屆「FOCASA馬戲藝術節」正式開幕囉，除了有30組國內外馬戲團表演，更有號稱「全台第一座巨型馬戲蓬」進駐，爽看表演外還有美食市集任吃隨逛，活動只到228連假結束，把握機會安排旅遊衝一波囉！

圖／FOCASA馬戲藝術節官網
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文化藝術與觀光活動近年逐漸更加被重視，這回台南文化局攜手FOCA福爾摩沙馬戲團創辦「FOCASA馬戲藝術節」，一連七天即日起在台南水交社文化園區舉行，主打馬戲糖果村主題，並有七大主題區，像是微醺拐杖糖、跳跳糖舞台與高空QQ糖等，不僅如此，國內外30組馬戲團預計將演出150場表演超精彩。

圖／FOCASA馬戲藝術節官網
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圖／FOCASA馬戲藝術節官網
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更狂的是這回藝術節打造全台灣第一座「巨型馬戲蓬」，舞台大小直徑為13公尺，現在還有「引帳」提升視覺效果，非常適合大小朋友一同觀賞；還有「高空QQ糖」將邀請Circus CORNER C.表演空中瑜伽馬戲，驚險又刺激；其他還有「走繩橡皮糖」、「尋夢巨人」與「摩天多拿滋」等表演可選。

圖／FOCASA馬戲藝術節官網
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圖／FOCASA馬戲藝術節官網
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看累了玩累了還有近30家的美食攤位可以爽吃，可以品嚐台南道地美食，若想「喝一杯」，可選擇「微醺拐杖糖」的風味調酒。現在活動即日起至2月28日止，若想安排連假台南行，絕對超適合半日遊在「FOCASA馬戲藝術節」玩一波吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／FOCASA馬戲藝術節官網
圖／FOCASA馬戲藝術節官網

官網：https://focasa.art/

圖／FOCASA馬戲藝術節官網
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