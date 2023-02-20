懶人出國看過來！買住宿送機票 旅展優惠省很大

大阪道頓崛夜色絢爛。 圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】北半球腳步入春，各地都有花開美景，催促著旅人的腳步加緊安排！今年的年假是否正打算開始應用，還在觀望去那個國家比較好嗎？擔心出國開銷無法負荷嗎？2023台北春季旅展將於2/24-2/27世貿一館登場，蒐羅國內外旅遊、餐飲住宿好康，不妨先逛旅展找驚喜！

其中，鄰近的香港正大展雙臂歡迎全遊旅客重返懷抱，香港旅遊發展局為迎接旅客訪港展開難忘旅程，推出「香港歡迎你，百萬份香港有禮」贈送活動，只要抵港皆享百元港幣實質優惠，超過100萬份「香港有禮」優惠券，可任選價值＄100港幣的迎賓飲品或商戶現金券，免費於酒吧、餐廳、酒店中享用迎賓飲品，或於餐飲、零售等商戶及景點，兌換精選獎賞，紀念歡聚時刻！

▲維多利亞港是香港必訪景點。 圖：喜鴻假期／提供

香港好久不見 自由行5499元起

出遊不喜歡跟團，最愛自由行的愜意，找飯店訂機票又嫌太麻煩，機加酒最適合懶人出遊的你！喜鴻假期指出，迎接2023旅遊新面貌，熱門城市機+酒自由行商品格外熱門，首爾、東京、大阪、曼谷、新加坡、峇里島皆釋出絕佳優惠，一起用行動復甦後疫情旅遊時代，享受美好的春夏時光！ 鄰近的香港，90分鐘的航程，喚醒腦海中熟悉的氣息，慢旅維多利亞港，大嚐港點、米其林美食，到文青景點探店享受創意，從白天到夜晚都能感受香港之美。喜鴻假期機+酒自由行釋出搭配各家航空，蒐羅上環、尖沙咀凱悅酒店、迪士尼樂園酒店，最低5499元起，奢儉隨選。

▲首爾汝矣島櫻花季。 圖：喜鴻假期／提供

首爾嬉春行 機+酒8,900元起

韓國的春天乍暖還寒，卻可從盛開的櫻花中感受季節活力，根據櫻花預報，大約三月底就能在浪漫的濟州島找到花蹤，首爾櫻花則約在四月初春，像是汝矣島、南山公園、慶熙大學、南怡島或遠一點的仁川、江原道、慶尚南道，都有滿滿櫻花，漫步櫻花大道，感受喜悅的春日驚喜！

若時間考量無法賞櫻，每年四月下旬時，全羅北道鎮安郡會舉辦芝櫻慶典，滿滿的芝櫻田開出覆蓋地面的紅色或白色花瓣，也是IG好評打卡熱點！再次拜訪首爾，您想住哪兒？喜鴻假期買機票送酒店，入住明洞美利來酒店，5天4夜8900元起；東大門設計師酒店自由行10700元起，飛一趟韓國補足美妝商品、品嚐懷念的韓國料理，順道走走韓劇取景地點，到熱門咖啡館喝杯冰美式，當個時尚文青遊客。

▲東京北之丸花園櫻花盛開。 圖：喜鴻假期／提供

日本衝一波 東京北高出發16,500元起

日新月異，變化快速的東京街頭，洋溢著奔放氣息，漫步其中有熟悉的連鎖餐廳品牌、服飾品牌，還有地標東京鐵塔、晴空塔、東京迪士尼樂園、宮崎駿美術館，讓人想親臨其境，也想到新宿、澀谷、橫濱、上野、銀座、吉祥寺走走，感受悠閒舒適的生活風格，更有動漫文化、電器街可以血拼一番！

提起東京，每個旅人都有自己的旅遊推薦理由，尤其奧運之後的東京表情更為生動，飛一趟東京吧！ 東京機+酒搭配多個酒店釋出優惠價，「東京淺草駒形WING／TAVINOS ASAKUSA淺草飯店自由行5日＄16500元起」、「淺草橋MYSTAYS東京自由行5日＄17900元起」、「銀座THE-B飯店自由行五日＄27500元起」，「新宿華盛頓飯店東京自由行5日＄24500元起」，風格選擇多元，交通鄰近地鐵或JR，久違的東京，快來吧！

▲新加坡－濱海灣之美。 圖：喜鴻假期／提供

暢遊新加坡、曼谷 夢想之城我來啦

一年四季全年熱情的新加坡，匯集了多元種族風情，華人、馬來人、印度人...，是多元族群的國家，其文化與風味也融入在慶典、飲食、生活民俗上，語言上華文或閩南語更能暢通無阻，好吃的肉骨茶、咖椰土司、辣椒螃蟹、咖哩魚頭、沙嗲、海南雞飯，還有獨特的娘惹美食、色彩繽紛的糕點，讓人視覺與味蕾都充滿驚喜！

喜鴻假期官網同步推出線上旅展，「V薰衣草酒店搭酷航－新加坡自由行四日$16,500元起」、「81梧槽酒店搭配酷航新加坡自由行四日$13,900元起」、「買機票送酒店～柏斯BOSS酒店新加坡自由行4天1夜$10,500元起」，面積不大的新加坡，逛逛牛車水、烏節路、小印度、中峇魯、濱海灣，享受一回港灣風情。

好吃好逛好買的曼谷，是許多台灣遊客的最愛，更是台灣解封出國的超人氣渡假城市，「克羅斯氛圍酒店（前X2活力酒店）曼谷自由行5+1日（虎航）6天$13,600元起」、「素坤逸12巷格樂麗雅酒店曼谷自由行5+1日（虎航）$14,400元起」、「聖塔拉世貿中心大飯店曼谷自由行5日$24,400元起」，水上市場、鐵道市場、水療SPA、泰式按摩、野生動物園、海洋世界，不管是情侶、親子，都能開心暢遊，也不可錯過泰式奶茶、冬陰功湯、綠咖哩、打拋諸、炒河粉、香蕉煎餅等街邊美食，吃飽、逛飽，再到寺廟祈福，身心靈都舒暢了！

開春出國找優惠，線上線下旅展先逛逛，多有WIFI、交通卡贈送，還有買指定行程第二人折$3000，最高省一萬好康，相關詳情可上喜鴻假期活動頁（https://bit.ly/3EdXmjZ），懶人出國計畫，想去哪兒就飛哪兒，日本、泰國、新加坡、韓國、峇里島，一秒愛上的海島假期，先搶先贏。

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