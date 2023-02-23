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3/26起長榮航空賞櫻包機直飛愛媛 泡足湯、賞百名城、抽美味鯛魚飯 

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日本百大名城+日本百大賞櫻景點松山城櫻花3月底起盛開。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
日本百大名城+日本百大賞櫻景點松山城櫻花3月底起盛開。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

到日本百大名城松山城賞櫻。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
到日本百大名城松山城賞櫻。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】根據日本四大氣象網站的「櫻花前線」預測，四國地區松山市的開花日將會落在3/24~3/27，而最美滿開時節則約在清明連假前後。為了讓台灣遊客終於能親賞日本百名城「松山城」櫻花勝景，愛媛縣積極推動賞櫻包機，3/26起將由長榮航空直飛愛媛松山機場(代碼MYJ)。

▲整修工程進行中的道後溫泉本館，仍可進入1樓泡湯。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲整修工程進行中的道後溫泉本館，仍可進入1樓泡湯。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

3/26~4/11，共計有8趟次連結台北桃園機場與愛媛松山機場(代碼MYJ)，遊客能走訪愛媛縣招牌景點：以日本三千年古湯聞名的「道後溫泉」，除了賞花必看的松山城，行駛於路面的少爺列車、在道後溫泉地標「少爺機關鐘」下泡足湯皆是獨特體驗。

串連松山市區與道後溫泉街的復古風路面電車「少爺列車」。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
串連松山市區與道後溫泉街的復古風路面電車「少爺列車」。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

另外，想賞櫻，道後溫泉周邊還有座道後公園，園內「湯築城跡」同為日本百大名城之一，視野十分開闊，櫻花季節繽紛美景也是當地人推薦必訪景點。

道後溫泉旁的道後公園也是賞櫻景點。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
道後溫泉旁的道後公園也是賞櫻景點。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

即日起至3/17，追蹤由在地小編隨時更新最新情報的「愛媛漫旅」粉絲團 https://s.yam.com/U2SCa ，和情人密友一起選出想去的行程，就有機會抽中「柑橘縣」愛媛空運來台的橘子+鯛魚飯。

追蹤facebook「愛媛漫旅」抽日本空運美味。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
追蹤facebook「愛媛漫旅」抽日本空運美味。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

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松山機場 溫泉 賞櫻

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