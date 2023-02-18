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最後倒數！台灣燈會至2/19 快把握與燈飾合影美拍

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

光展區「安安」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
光展區「安安」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023台灣燈會正式進入倒數3天，你是否已被排山倒海的燈飾美照洗版，但看向沒有拍照天份的另一半，只能嘆氣？別慌，北市觀光傳播局給你一盞明燈，並嚴選出四大展區＋響應燈飾隨拍隨美的網紅系主題燈飾，讓另一半只要信手一拍，鏡頭下的你馬上升格超人氣網美，羨煞朋友圈。

光展區「安安」－東區前線時尚系網美

一出捷運國父紀念館站2號出口就能看見的繽紛投影燈飾，在熙來人往的交通節點，以站體牆面五顏六色的光影變化象徵東區的繁華與時尚，與這一帶入夜後餐酒館的熱鬧氛圍相呼應，且投影燈片充滿台北都會常見的花鳥植物等生態元素、站外也豎立大型花束裝置，展現出台北人文與自然交融的特性。不妨與牆面時而出現的可愛兔兔剪影並肩互動時，讓另一半按下快門，就能拍出具有台北城市特色的時尚美照！

源展區「都市裡的印花布」－客家伶俐氣質之神

位在松山文創園區生態池畔木棧道上，設計師借鑑客家詩詞及故事，將其中的文化意義及美學轉化為地面上的光影花布，融匯了剪紙紋飾、相思樹與藍染、五福祥瑞等意象，只要一腳踏入這塊印花布，便能轉眼變為滿滿文化底蘊的氣質之神！

▲源展區「都市裡的印花布」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲源展區「都市裡的印花布」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

未來展區「光之輪」－科幻風社群最酷嬌點

位在信義威秀前，如「曼陀羅」一般絢爛耀眼的光輪燈飾，在夜間散發著能量之光，也帶有療癒、平和、希望的表徵，除了讓另一半捕捉自己在光輪簇擁下的模樣，也別忘了拿出智慧型手機，透過光標籤技術顯現與現場光輪裝置相互結合的AR虛擬實境場景，充滿動態的花草、蝴蝶、水母等自然元素，融入此一虛實交錯的迷幻場景拍上幾張美照，絕對讓你成為社群最強嬌點！

▲未來展區「光之輪」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲未來展區「光之輪」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

中央展區「我像風一樣」－仙氣爆棚空靈系水水

位於國父紀念館最具自然氣息的湖光悠遊燈區，該區以水域生態為場景，並以孕育島嶼生命的「森林」作為比擬，飄逸唯美的「我像風一樣」就像引領著人們在風的牽引之下，重新找回與自然風土的連結。在都會寧靜的夜晚、風與水霧交互融合的情境裡，不擅拍照的另一半保證也能輕易捕捉你超凡脫俗、仙氣逼人的一面！

▲中央展區「我像風一樣」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲中央展區「我像風一樣」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

響應燈飾「陶朱隱園」－奢華無限一日貴婦

以獨特旋轉造型聞名，建築體本身在今年台灣燈會化身為最大型燈飾，宏偉建築在燈光設計的烘托之下，從不同角度觀賞皆有不同面貌，以此建築為遠景拍攝，便是展現奢華、豪氣的最佳打卡點！

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燈會 國父紀念館 客家

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