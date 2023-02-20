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「野外版Airbnb」、「微出行」？　疫後旅遊新風潮正流行！

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源： pixabay
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親近自然可以更好玩　 / 來源： pixabay
親近自然可以更好玩　 / 來源： pixabay
圖文/Pei

最新旅遊新風潮玩什麼？年輕、年長人們又愛怎麼度假？CP值和滿意度通通有！

親近自然新玩法：懶人露營、小屋生活

豪華露營(Glamping)風潮已經流行了一陣子，報復性旅遊也早就爆發了，疫情緩和、國境解封後，人們的旅行需求和方式也有些不同了，例如更重視保護環境、身心療癒、CP值和親近自然。

各種露營體驗任你選　 / 來源： pixabay
各種露營體驗任你選　 / 來源： pixabay
先來認識“Gamping”「懶人露營」這個新詞吧！

懶人露營其實指的不是什麼都不用做的野外玩法，租借某人的後院或花園來露營，不只可以保有隱私、親近自然、有份居家設備在旁的安心感，還可以省點旅費和旅館稅等雜費，聽起來不錯吧？

vanlife也很愜意　 / 來源： pixabay
vanlife也很愜意　 / 來源： pixabay
再來是“Hutlife”「小屋生活」這聽起來很可愛的新詞。網路上已經有很多“vanlife”露營車生活影片和部落格，小木屋則是想要享受更大空間、更高舒適感旅人的選擇。

想想現在越來越多人喜歡去營區露營，但洗浴或洗滌等公共設備有可能需要排隊，可以零接觸、擁有自己的隱私和使用時間，更能體驗不同設計巧思的小木屋，不是更吸引人嗎？

睡醒，窗外就是絕美風景　 / 來源： pixabay
睡醒，窗外就是絕美風景　 / 來源： pixabay
在小木屋看極光也超棒 / 來源： pixabay
在小木屋看極光也超棒 / 來源： pixabay
來自法國的露營區和小屋服務商Huttopia是「野外版airbnb」，在加拿大、美國國家公園、中國杭州郊外等地，都有許多標準化的野外營區或木屋等大家預訂，歐洲的法國加荷蘭更有多達50個地點可選，這個品牌早在1999年就建立，近年露營風颳起，人氣更高！

在Huttopia網站訂的不只是木屋或帳篷，還有泳池、spa, 騎馬、單車、水上運動﹑瑜珈﹑露天電影音樂會等豐富活動可以參加，也因為身為法國品牌，提供大家學做法國料理和學玩法式滾球等傳統遊戲，一個人、情侶、家族聚會甚至公司旅遊都可以玩得很開心。

熟齡怎麼玩：銀髮遊牧族、年少女王

經歷過好幾年的疫情，熟齡旅人更要動起來計畫旅行！旅途上開始出現“Queenager”「年少女王」──擁有豐富人生經驗、又帶著年輕人探索的心境的大姊們也活躍起來了。

女王們上路去旅行　 / 來源： pixabay
女王們上路去旅行　 / 來源： pixabay
年少女王們也因為較高消費力，逐漸成為旅遊服務商的大客戶群，準備或已退休的狀態最自在，出遠門沒有壓力，更能享受旅行！　

熟齡移居外地也是好主意　 / 來源： pixabay
熟齡移居外地也是好主意　 / 來源： pixabay
隨著數位遊牧族在各國落腳邊工作邊度假，「銀髮遊牧族」“Silver nomads”也在路上。退休族群也想離開自己炎熱或寒冷的家鄉，去其他地區或國家長居，因此也有葡萄牙和泰國等國家推出類似退休簽證的居留計畫，等著想實現出國閒居夢想的前輩們打包出發。　

愛環境的新方法：微出行、正能量旅行

我們都想減少天災和居住環境惡化的問題，這幾年永續旅行、高環保標準的旅館更受人歡迎，各國的綠能設施、能自主發電的設計、旅遊業減碳目標也都很受旅人重視，低碳排「正能量旅行」讓人玩起來更沒有負擔，也能保護當地環境，兩全其美！　

“Micromobility”「微出行」則是選用電動單車、電動摩托車等方式取代並減少消耗傳統能源，讓自己的出行更精簡輕巧！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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豪華露營 法國 旅館

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