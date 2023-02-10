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台灣燈會「未來展區」北市府.101雙副燈 光雕秀為土耳其祈福

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「未來展區」雙副燈為土耳其祈福。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
「未來展區」雙副燈為土耳其祈福。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】因應日前土耳其強震造成嚴重傷亡，台北市政府觀光傳播局表示，2023台灣燈會「未來展區」的臺北市政府、台北101雙副燈，於7日晚間9時特別打上祈福燈光及字卡，為土耳其祈求平安；同時，全聯實業燈飾「光鑰未來」也以土耳其國旗投影響應祈福活動，期盼透過光影的力量，凝聚平安與希望。市政府、台北101投影顏色依外交部建議採穆斯林藍色；全聯則以土耳其國旗色呈現，共同表達台灣對土耳其地震受災祈福。

觀傳局說，「未來展區」雙副燈「台北NEXT！」與「台北101 閃耀夢想」，原訂兩場光雕共演秀，改以北市府「為土耳其祈福 我們隨時都在」及台北101「Pray for Türkiye」建築外觀燈光字卡，向土耳其致上誠摯祝福。

▲全聯燈飾為土耳其祈福。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲全聯燈飾為土耳其祈福。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

此外，觀傳局還說，由土耳其新媒體團隊OUCHHH所打造的全聯實業響應燈飾「光鑰未來」，也於20：25至20：30、20：55至21：00、21：25至21：30及21：55至22：00四個時段，在沉浸式光影迷宮投影全版土耳其國旗及「Pray for Türkiye 為土耳其祈福」字樣，與參觀民眾一同祈求土耳其一切平安。 觀傳局補充，2023台灣燈會「未來展區」位在信義商圈及四四南村，展區內不僅有地標建築台北101、臺北市政府的雙副燈共演光雕秀，更有多項作品結合AR、5G傳輸等新科技，呈現燈飾創新技藝。

觀傳局也呼籲，本次燈會展區周邊大眾運輸便捷，民眾可透過107線公車、3條捷運路線（板南、淡水信義及文湖線）、5個捷運車站（國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站），以及2線專用接駁車（燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區）尖峰5-10分鐘一班的密集服務，即可輕鬆抵達展區，漫步在燈飾作品間。更多活動及直播資訊，請至2023台灣燈會在台北官方網站查詢(https://tw-light.taipei/)。

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土耳其 台北101 燈會

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