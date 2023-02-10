住義大只要2.4折！還有1泊3食「餐餐吃到飽」1人免2500元

曾被稱為下一位奈良美智的日本藝術家小泉悟，在藝術空間Artelli策劃下，將於2月10日至3月12日快閃來台舉辦《小泉悟快閃台灣站—迪士尼米奇系列全球首發》，並帶來一系列結合眾多迪士尼米奇與皮克斯經典角色的創作。除了最引起眾人注目的5米高米奇巨型藝術裝置將現身台北信義區A13遠東百貨1樓戶外廣場之外，也將獨家獨家發售木雕藝術品、小泉悟繪畫真跡手稿及使用工具，其中包含2款「米奇樹脂雕塑」與米奇款精油擴香」為全球首發商品。

2023-02-09 20:00