住義大只要2.4折！還有1泊3食「餐餐吃到飽」1人免2500元
高雄義大皇家飯店優惠大放送！不僅推出「六千我最大」住房專案，下殺2.4折爽住豪華客房與早餐Buffet，還推出「三飽飯」1泊3食優惠，住宿加餐餐吃到飽一人免2500元，簡直超狂！
高雄義大皇家飯店是南台灣知名飯店之一，銜接義大遊樂世界常常人滿為患。這回推出的「六千我最大」住宿專案，即日起至3月31日止的平日，只要入住豪華客房2晚並享有2日的自助式早餐各2客，原價破兩萬元，現在下殺2.4折只要6000元，真的不能錯過（假日每房每晚加價1000元）。
至於另一個「皇家三飽飯」專案非常適合食量大或愛吃Buffet的消費者，專案包含入住豪華客房一晚、星亞自助晚餐2客、翌日自助早餐2客與義式料理自助午餐2客等，總共只要4999元，相當一人不用2500元，真的CP值超高，把握機會住起來！
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