0點起開搶！韓亞航空推7天特價「韓國來回6,000元起」，加碼再送23KG行李，買爆也不怕

韓亞航空也來特價啦！為慶祝3/1起的下午航班恢復每日一班，韓亞航空推出「桃園-仁川」來回最低只要6,000元起，而單程也只要4,000元起。此外，還有贈送23KG行李活動，2件各23公斤的行李托運讓你直接買爆都不怕。

圖／韓亞航空臉書

飛韓國搶這波！韓亞航空將自2/10起至2/17推出限時特價，「桃園-仁川」來回不含稅最低6,000元起，單程不含稅則為4,000元起。優惠將在2/10凌晨0點準時開搶，不僅有23公斤行李托運，也有機上餐可享用，這波不衝就太可惜啦！

圖／韓亞航空臉書

不僅如此，韓亞航空也同步推出「贈送23KG行李活動」，只要符合指定活動條件，即可享有免費多一件23公斤行李托運，等於共可託運2件23公斤的行李，買到剁手手也能統統運回來。

圖／韓亞航空臉書

韓亞航空「桃園-仁川」優惠資訊

購票期間：2023/2/10 0:00～2023/2/17 23:59

旅遊出發日：2023/3/1～2023/6/20（4/1至4/5、4/29至5/1除外）

優惠內容：桃園-仁川來回不含稅6,000元起、單程不含稅4,000元起

韓亞航空官網

贈送23KG行李活動資訊

開票期間：2023/2/8～2023/3/31

搭機日期：2023/2/8～2023/6/10

適用航線：台北桃園出發前往首爾仁川，第一段須由台北出發

適用艙等：經濟艙(L,X,N除外)、限韓亞正航班(聯營航班不適用)

購買管道：韓亞航空官網、台灣地區開票旅行社

優惠內容：原先一件23KG增為兩件(23+23KG)

備註：以上條件須全部符合才可享活動優惠

圖／韓亞航空臉書

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