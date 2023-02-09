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「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

10點搶機票！虎航「日本、越南」3航線1,299元起，台北、高雄出發都有

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台灣虎航臉書、橘子貓TTtrips
圖／台灣虎航臉書、橘子貓TTtrips

又來搶機票啦！上次沒搶到優惠機票不要緊，台灣虎航又再推夏季航班好康優惠。本次除台北出發外，更加碼「高雄-峴港」的航程，將自今(9)日早上10點起開賣，3航線單程未稅1,299元起，動動手指準點開搶！

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

高雄人參戰！自2/9早上10點起，開賣「台北-札幌」、「台北-峴港」、「高雄-峴港」等三航線優惠機票，單程未稅價1,299元起。想要前往日本札幌享用絕品美食，欣賞絕美花海，或是打卡有「東方夏威夷」之稱的峴港海灘的朋友，這次可要把握機會囉！

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

越南峴港「美溪沙灘」。圖／橘子貓TTtrips
越南峴港「美溪沙灘」。圖／橘子貓TTtrips

台灣虎航「北高一起Chill」優惠資訊

優惠航程：台北-札幌／峴港、高雄-峴港

銷售期間：2023/2/9 10:00-2023/2/10 23:59

搭乘期間：2023/3/26-2023/10/28

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

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札幌 台灣虎航 機票 航線 花海 越南

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