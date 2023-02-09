10點搶機票！虎航「日本、越南」3航線1,299元起，台北、高雄出發都有

今年要到哪追逐春天的氣息呢？連自己人都戲稱「遠得要命農場」的福壽山農場，裡頭種植6千多棵櫻花的「千櫻園」，每年從1月底到3月初會有不同品種的櫻花接連盛開，花況超壯觀。今年還選在情人節2/14這天開放，趁著月底連假，快帶心愛的他/她來趟浪漫粉櫻之旅～

2023-02-07 11:30