「歌詩達郵輪莎倫娜號」7月首次登台 「眾神之船」打造海上古羅馬

隨著邊境解封，全球最大的休閒旅遊公司嘉年華集團旗下擁有純正義大利血統的郵輪品牌–歌詩達郵輪今(6日)宣佈六月全面恢復亞洲的營運，並攜手亞洲在地旅行社合作夥伴，為遊客帶來以浪漫神秘的古羅馬神話為靈感，極富歐式浪漫氛圍和濃厚神話色彩的，首次來台的「歌詩達郵輪莎倫娜號Costa Serena」(噸位︰11.45萬噸，載客量︰3,780人)，讓遊客能一秒穿越古希臘羅馬神話，感受不一樣的海上假期，於七月至九月期間在台灣營運，由基隆港出發，到訪日航共24航次。

歌詩達郵輪宣佈六月全面恢復亞洲營運，於七月至九月由基隆港出發，到訪日航；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達郵輪全球總裁馬睿哲Mario Zanetti表示︰「歌詩達莎倫娜號復航象徵著歌詩達郵輪陸續恢復全球業務的營運，同時掀開亞洲郵輪市場復甦的序幕。我們尤其感謝亞洲的合作夥伴們多年來的支持，讓此次歌詩達郵輪重返亞洲得以順利進行。」

「歌詩達郵輪莎倫娜號」重返亞洲，並展開一系列亞洲航線的佈局規劃；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達郵輪集團一直為亞洲復航作準備，去年底歌詩達郵輪全球總裁馬睿哲Mario Zanetti、首席營運官Roberto Alberti以及數十位亞洲的旅行社合作夥伴在停靠杜拜、去年春季才首航的旗艦郵輪–歌詩達托斯卡尼號上進行簽約儀式，正式宣告「歌詩達郵輪莎倫娜號」重返亞洲，並展開一系列亞洲航線的佈局規劃。

「歌詩達郵輪莎倫娜號」的Samsara水療中心橫跨兩層甲板，是目前海上規模最大的水療中心之一；圖片／歌詩達郵輪提供

停靠韓國、台灣載客探索東亞絕美景點

為了讓亞洲旅客再次體驗不一樣的義式海上假期，歌詩達莎倫娜號在2023年共規劃30個航次，推出3-7天的郵輪假期。六月率先有6個航次停靠韓國的釜山、束草、浦項港口，而其餘的24個航次會在七月至九月期間在台灣營運由基隆港出發，以台灣及韓國旅客最愛的旅遊聖地–日本為主力，前往佐世保、鹿兒島、小樽、函館、那霸、宮古島和石垣島。歌詩達郵輪莎倫娜號今夏由基隆港為母港出發的航次，歌詩達郵輪莎倫娜號今夏由基隆港為母港出發的航次，由五福、世邦、行家、百威、東南、易遊網、喜鴻、雄獅、鳳凰共9家旅行社聯合銷售，詳情可洽各家旅行社。

「歌詩達郵輪莎倫娜號」為以浪漫神秘古羅馬神話為主題的郵輪，船上到處可見古羅馬眾神的身影；圖片／歌詩達郵輪提供

「眾神之船」歌詩達莎倫娜號

首次來台的歌詩達莎倫娜號為品牌旗下唯一以浪漫神秘古羅馬神話為主題的郵輪，船上到處可見古羅馬眾神的身影，如愛神丘比特、太陽神阿波羅、天神宙斯等遠古諸神的特色符號及雕像，搭配船上藝術作品，讓旅客猶如置身豪華又夢幻的海上古羅馬宮殿之中。這艘重達11.45萬噸，擁有1,500間客艙，可容納3,780位賓客的「眾神之船」，金碧輝煌光彩奪目的羅馬風格「Samsara水療中心」橫跨兩層甲板，是目前海上規模最大的水療中心之一，承襲古羅馬休閒文化的精髓，提供多個頂級身體按摩療程，讓旅客的身心靈能徹底放鬆休息。此外，設計靈感來自於羅馬競技場的「宙斯大劇院」，航程期間將每日舉辦多場媲美拉斯維加斯的大型歌舞秀，讓旅客感受熱情浪漫的義式文化風情。

「歌詩達郵輪」打造純粹的「海上義大利」極致郵輪假期；圖片／歌詩達郵輪提供

「海上義大利」極致郵輪假期體驗正宗義式浪漫氛圍

歌詩達郵輪（www.costacruises.com）於2006成為首個進駐亞太區的國際郵輪。十年多來，歌詩達郵輪始終秉持消費者至上的服務宗旨，致力於以創新、精益求精的態度為乘客打造最新穎、最優質的郵輪假期產品，讓更多亞洲旅客體會到純粹的「海上義大利」極致郵輪假期。

歌詩達郵輪官網：https://costacruise.com.tw/

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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