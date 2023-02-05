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賞櫻再享星巴克買1送1！星巴克賞櫻必訪門市4選，無料賞櫻「買一送一」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會臉書

賞櫻咖啡好Chill！2/4立春，櫻花帶著春天氣息綻放，賞櫻不必非得到山上、秘境，以下4間星巴克門市同樣可以欣賞粉嫩櫻花，喝杯咖啡坐下賞櫻更為愜意。加上即日起至2/14的數位體驗活動，享受星巴克買一送一的同時，無料賞櫻CP值超高！

⬤ 星巴克 草山門市

草山門市戶外的櫻花紛紛盛放，綠茵草地及門市建物的白色木造美式風格相互襯托，春日美景宛如一幅畫。

草山門市。圖／星巴克提供
草山門市。圖／星巴克提供

草山門市。圖／星巴克提供
草山門市。圖／星巴克提供

星巴克 草山門市

地址：台北市士林區國泰街5號

營業時間：8:00-20:00

⬤ 星巴克 林口文化三門市、林口中山門市

正值櫻花綻放期，林口文化三門市外的繽紛美景吸引人們駐足圍觀，而林口中山門市也以鄰近櫻花景點為靈感，店內設計結合櫻花樹元素，高挑天花板、三座高低層次相間的造型垂管打造有如在櫻花樹下般的體驗，櫻花粉、豆沙紅等藝術牆面夢幻又好拍，門市周遭種植11棵八重櫻與門市建物外觀呈現出內斂典雅的日式風格。

林口文化三門市。圖／星巴克提供
林口文化三門市。圖／星巴克提供

林口文化三門市。圖／星巴克提供
林口文化三門市。圖／星巴克提供

林口中山門市。圖／星巴克提供
林口中山門市。圖／星巴克提供

林口中山門市。圖／星巴克提供
林口中山門市。圖／星巴克提供

星巴克 林口文化三門市

地址：新北市林口區文化三路一段359 號

營業時間：7:00-21:30

星巴克 林口中山門市

地址：新北市林口區中山路369號

營業時間：7:00-21:00

⬤ 星巴克 中埔穀倉門市

3月至4月阿里山櫻花季，順遊以45年歷史老穀倉改建而成的嘉義中埔穀倉門市，除了店內的木質壁板和青銅天花板飾條設計外，主吧檯的深綠色磁磚帶來溫暖色調，賞櫻之餘不妨帶杯咖啡，咖啡香混著花香更為春日增添暖意。

中埔穀倉門市。圖／星巴克提供
中埔穀倉門市。圖／星巴克提供

中埔穀倉門市。圖／星巴克提供
中埔穀倉門市。圖／星巴克提供

星巴克 中埔穀倉門市

地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號

營業時間：8:00-20:00

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