開運吉日來了！ 2023「元宵節」求財、求子、求桃花時機及15大禁忌曝光

一年一度的元宵節到了！ 2023年2月5日是元宵節，也是農曆正月十五日，又稱「上元節」，家家戶戶都會趁此佳節準備湯圓、花燈來享受最後的年味，而元宵節當天也是一年中求財、補財庫的最佳時機之一！清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享元宵開運秘招，同時也列出15點禁忌避免觸犯。

元宵節。圖／翻攝自pixabay

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書提出元宵節是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，不只要吃湯圓象徵圓滿、旺財，也能夠到主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。民眾可以準備一個裝168、668或888等吉祥數字的紅包，放置於供桌上，求財祈福的同時也別忘記報上自己的名字及住址。

另外，想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10點，準備1對蠟燭、10朵花、2條紅線、2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告；對於想要求子的民眾，則是夫妻2人可以摸一下主燈，因為燈的台語就「丁」；也可以在拜臨水夫人後，回家洞房，說不定會有好消息發生。

小孟老師提到今年元宵節湯圓要吃「7粒」，因為今年是2023年，將所有數字拆開再加總在一起就會得到「7」(2+0+2+3=7)，可以獲得北斗七星的能量。且今年是「兔年」，穿上「白色衣物」也能幫助財運大開。

元宵節。圖／翻攝自pixabay

求財祈福的同時，小孟老師列出15大禁忌更要小心避免觸犯，包括：不可借錢、不可逗弄小鳥、不可與人爭吵、不可穿黑與白的衣服、不宜剪髮與洗髮、不宜殺生、不宜搬家、不宜吃冰、不宜敲打房子、不宜使用尖銳物品、不宜到海邊、避免家中米缸見底、避免弄破衣物、家中避免太暗、燈籠勿放鏡子前、吃湯圓時不宜敲碗。

元宵節。圖／翻攝自pixabay

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