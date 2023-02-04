快訊

「一架戰機高速飛越氣球就爆了」！中國間諜氣球遭擊落影片美網瘋傳

接種3劑疫苗 30多歲女呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

本土+2萬3349例、397例境外、79死 較上周減少14%

開運吉日來了！ 2023「元宵節」求財、求子、求桃花時機及15大禁忌曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自pixabay
圖／翻攝自pixabay

一年一度的元宵節到了！ 2023年2月5日是元宵節，也是農曆正月十五日，又稱「上元節」，家家戶戶都會趁此佳節準備湯圓、花燈來享受最後的年味，而元宵節當天也是一年中求財、補財庫的最佳時機之一！清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享元宵開運秘招，同時也列出15點禁忌避免觸犯。

元宵節。圖／翻攝自pixabay
元宵節。圖／翻攝自pixabay

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書提出元宵節是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，不只要吃湯圓象徵圓滿、旺財，也能夠到主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。民眾可以準備一個裝168、668或888等吉祥數字的紅包，放置於供桌上，求財祈福的同時也別忘記報上自己的名字及住址。

另外，想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10點，準備1對蠟燭、10朵花、2條紅線、2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告；對於想要求子的民眾，則是夫妻2人可以摸一下主燈，因為燈的台語就「丁」；也可以在拜臨水夫人後，回家洞房，說不定會有好消息發生。

小孟老師提到今年元宵節湯圓要吃「7粒」，因為今年是2023年，將所有數字拆開再加總在一起就會得到「7」(2+0+2+3=7)，可以獲得北斗七星的能量。且今年是「兔年」，穿上「白色衣物」也能幫助財運大開。

元宵節。圖／翻攝自pixabay
元宵節。圖／翻攝自pixabay

求財祈福的同時，小孟老師列出15大禁忌更要小心避免觸犯，包括：不可借錢、不可逗弄小鳥、不可與人爭吵、不可穿黑與白的衣服、不宜剪髮與洗髮、不宜殺生、不宜搬家、不宜吃冰、不宜敲打房子、不宜使用尖銳物品、不宜到海邊、避免家中米缸見底、避免弄破衣物、家中避免太暗、燈籠勿放鏡子前、吃湯圓時不宜敲碗

元宵節。圖／翻攝自pixabay
元宵節。圖／翻攝自pixabay

延伸閱讀：

超清幽賞櫻美景！ 苗栗「協雲宮、蓮台山」2大寺廟賞櫻秘境，一次雙解鎖

這條公路很雞湯！ 嘉義162甲「梅山太平36彎」 獨一無二的旅人打氣公路36句

湯圓 元宵節 廟宇

相關新聞

開運吉日來了！ 2023「元宵節」求財、求子、求桃花時機及15大禁忌曝光

一年一度的元宵節到了！ 2023年2月5日是元宵節，也是農曆正月十五日，又稱「上元節」，家家戶戶都會趁此佳節準備湯圓、花燈來享受最後的年味，而元宵節當天也是一年中求財、補財庫的最佳時機之一！

這條公路很雞湯！ 嘉義162甲「梅山太平36彎」 獨一無二的旅人打氣公路36句

udn走跳旅遊／布魯 從嘉義梅山鄉取道162甲公路往太平，是著名的36彎公路，隨著彎道的數字增加，也越爬越高，眼界越來越開闊。4年前，嘉義縣觀光局邀請剪紙藝術家楊士毅，為太平36彎打造「彎道

「粉紅超跑」出動！7-ELEVEN預購推「瘋媽祖」周邊　加碼再推「白沙屯媽祖進香隨取卡」

一年一度的「白沙屯媽祖北港進香」活動將於2月12日啟程，為滿足十萬勇者進香裝備需求，7-ELEVEN推出白沙屯媽祖以及大...

情人節「寒居酒店」助攻愛情！住就送雙人電影票，還有限量「心型草莓塔」必吃

寒居酒店「愛情靈藥」發威！助攻情人節推出情人節限定造型蛋糕、浪漫晚宴以及住房優惠，包含入住即送院線電影票與舒眠香氛乙組，再爽吃翌日風格早餐！

10點開搶！台灣虎航「飛日韓1,499元起」，直飛日韓12個人氣航點

日韓統統隨你選！台灣虎航年後第一波優惠機票將開賣，日本、韓國多地都在活動範圍內，像是東京、福岡、名古屋、大阪、沖繩、首爾、釜山、濟州等多達12個地方，大家最愛的地方都有，單程1,499元起。快看行事曆

追櫻模式啟動！五大絕佳主題賞櫻特搜，沉浸療癒粉紅氛圍

【旅奇傳媒/編輯部整理】怎麼追櫻最有趣？每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，是捕捉春季限定美景的好時機，Klook特搜5大絕佳賞櫻提案，讓喜愛櫻花的旅客可以根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。