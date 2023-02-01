快訊

疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝「1個月做1次」網炸鍋

追櫻模式啟動！五大絕佳主題賞櫻特搜，沉浸療癒粉紅氛圍

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：Klook／提供
圖：Klook／提供

九族文化村櫻花季期間，有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花。　圖：Klook／提供
九族文化村櫻花季期間，有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】怎麼追櫻最有趣？每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，是捕捉春季限定美景的好時機，Klook特搜5大絕佳賞櫻提案，讓喜愛櫻花的旅客可以根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

愛露營／浪漫櫻花雨下的露營體驗

熱愛與三五好友露營，感受日夜櫻花之美的旅客，不妨來到位在新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，不僅群山環抱、雲霧繚繞，宛如置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹，可搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡，來場最浪漫的粉色系露營體驗。

▲愛上喜翁豪華露營區種有上萬棵櫻花樹。　圖：Klook／提供
▲愛上喜翁豪華露營區種有上萬棵櫻花樹。　圖：Klook／提供

愛泡湯／泡美人湯欣賞夢幻花旗木

冷冷的天最適合泡湯！邊賞花邊泡湯，更是頂級享受；位於高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有美人湯之稱的碳酸氫鹽泉，具有滋潤肌膚的功效，有如沐浴於天然化妝水中，為浪漫的春天增添樂趣。

▲高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，欣賞花旗木同時還可享受美人湯。　圖：Klook／提供
▲高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，欣賞花旗木同時還可享受美人湯。　圖：Klook／提供

愛樂園／穿梭遊樂設施與櫻花大拍美照

喜歡在樂園追求刺激的旅客，可前往位於南投的九族文化村，不僅可暢玩遊樂設施與原住民表演，園區內更有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等，於櫻花季期間穿梭於綿延數百公尺的櫻花步道大拍美照，搭乘空中纜車鳥瞰全區的櫻花美景，或於夜幕降下時，欣賞透過花燈與湖面照映出的櫻花彩虹！即日起購買Klook門票更加贈日月潭纜車來回搭乘與可愛造型棉花糖。

愛森林／徜徉森林浴與片片粉色花海

熱衷沉浸於大自然中的森林系旅客，絕不能錯過櫻花迷每年爭相必訪的武陵農場，2.1萬株櫻花將接續綻放，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊，令人驚艷；此外，擁有著「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，除了有壯麗的神木群步道，每年2至3月登場的櫻花季更是重頭戲，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅，2,000多株的櫻花包含山櫻花、緋寒櫻，及日本品種的昭和櫻、八重櫻都能看得到，是徜徉森林芬多精與粉色花海的最佳選擇。

▲司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。　圖：Klook／提供
▲司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。　圖：Klook／提供

愛美食／享受日式餐點漫步櫻花步道

來到2022年底全新開幕的高雄熱門景點「千野村日式景觀餐廳」，不用出國就能體驗濃濃日本味！入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動，只要留下Google評論即可免費體驗一小時；販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，讓旅客享受最療癒的賞櫻體驗。

▲來到全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下。　圖：Klook／提供
▲來到全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下。　圖：Klook／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豪華露營 步道 櫻花季

延伸閱讀

春櫻盛開！「日月潭櫻花季」2月初浪漫登場，兩大必訪景點一次看

影／東勢林場遊樂區櫻花與李花盛開中 泰安櫻花要再等等

3000公尺櫻花大道美翻！「樂活櫻花季」2000株一個月免費看

春節梅花凋零大溪景點封路交管 櫻花2月中綻放爭艷吸睛

相關新聞

追櫻模式啟動！五大絕佳主題賞櫻特搜，沉浸療癒粉紅氛圍

【旅奇傳媒/編輯部整理】怎麼追櫻最有趣？每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，是捕捉春季限定美景的好時機，Klook特搜5大絕佳賞櫻提案，讓喜愛櫻花的旅客可以根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

史上最大規模「2023台灣燈會」要來了！3大展區搶先試燈快看

「2023台灣燈會」終於來了！23年後再次回台北舉辦格外盛大，除了2月1日搶先試燈3大展區燈外，1主燈、4大展區與6座副燈其位置也正式曝光了，快一起來看看！

老街都一樣？ 好奇「全台最頂老街」在哪，眾人推爆「北、中這2地」

連假剛結束，春節出遊不少人首選到老街逛街、吃東西。一名網友在PTT發文表示，自己在春節期間逛了幾個老街，感覺賣的、吃的、喝的、用的都跟現代差不多，除了建築物以外，全台老街好像也都差不多，因此好奇提問「

羨慕嘉義人！「佐登妮絲城堡」每月嘉義日100元暢遊，歐風城堡、洋紅風鈴木、落羽松林一站式滿足

每月打卡一次全台最大歐風城堡！佐登妮絲城堡自開幕以來吸引許多人前往打卡朝聖，體驗一秒到歐洲。而每月1日更是佐登妮絲城堡的「城堡嘉義日」，只要憑身分證明設籍嘉義，即可以100元超值優惠價入園，門票也含2

放假的心撐住！2023連假請假攻略出爐 搭日本行事曆避開人潮看絕美藤花、紫陽花

放完最長春節假期、馬上要面對補班日的你別憂鬱！今年還有六個連假在等著大家，加上手頭上的補休、特休等等，有機會獲得「請2休9」、「請3休9」超長連假，再搭配日本行事曆及植物花期來安排未來的旅行，想必可以成為上班時的心靈支柱！一起來看看～

熄燈20個月再登場！「新同安夜市」攜逾10家人氣攤商強勢回歸，2日限定加送50元

同安夜市回來了！超過10年歷史的台南市安南區同安夜市，於2021/5/12因地主將土地收回而被迫熄燈。歷經20個月後，將自2023/2/3重新回歸，以「新同安夜市」再次於原址和大家見面、繼續營業，再度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。