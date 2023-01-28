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年節送禮好物「藍皮解憂號」跨品牌合作 屏東枋寮推特色主題伴手禮

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▲屏東枋寮與藍皮解憂號推屏東特色美感之主題伴手禮。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲屏東枋寮與藍皮解憂號推屏東特色美感之主題伴手禮。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】屏東觀光圈輔導店家－東港味益鬆品專賣店，於新春年節與枋寮的藍皮解憂號及藍皮意象館合作販售具有屏東特色美感之主題伴手禮，讓年節期間走訪枋寮台東的旅客，不管是新春拜年、觀光旅遊或是走訪親友，沿著南迴鐵路勾勒出旅途中「南」忘的回憶與美食新滋味。

由交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處主辦的111年屏東觀光圈輔導計畫中，在「跟著大師去旅玩」增能行程與觀光圈夥伴一同跨域參訪、共同學習並串連合作商機。其中，觀光圈夥伴的味益食品在參與台東場行程時，觀察到藍皮解憂號主題式旅遊列車中展售相關屏東與台東特色商品，引領遊客進入這條串連雙東的微笑鐵道上體驗南臺灣的在地風情與特色美食，這樣獨特的遊程體驗與美學品味，都與味益食品想要推動屏東觀光，帶給遊客更多屏東美好的理念不謀而合。

▲解憂小舖有各式主題美感設計的精緻禮盒。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲解憂小舖有各式主題美感設計的精緻禮盒。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

在經過數月的洽談後，雙方擕手合作於新春年節前上架屏東東港限定的「超級捲禮盒」，透過外銷歐洲的一口鮪魚鬆蛋捲，以及充滿東港大鵬灣主題美感設計的精緻禮盒，讓搭乘藍皮解憂號及到藍皮意象館造訪的遊客們帶回最具代表性的屏東伴手禮給親朋好友們，享受fun「鬆」的時光。

此外屏東觀光圈另一位優質的夥伴─佳冬鄉農會，也有在藍皮意象館展售「透紅佳人」品牌系列商品，希冀藉由藍皮意象館推廣解憂號的鐵路行程外，能同時促進屏東佳冬在地觀光知名度，將農業生活發展成旅遊的新型態。

濃濃的年節旅遊旺季，推薦大家到東港、枋寮旅遊時帶上屏東觀光圈優質「手路」伴手禮，不管是新年送禮捲捲來更多福氣與祝福外，在藍皮解憂火車上即刻fun「鬆」享用也很不錯喔~為新的一年帶來新氣象。

東港味益鬆品專賣店 https://www.facebook.com/myonly.WEII/

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觀光 伴手禮 禮盒

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