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必做3件事！初六「送窮日」習俗一次看，做對了迎接好運一整年
春節連假長達十天，各行業除了習慣在初五舉行開工儀式外，數字「6」是吉利的象徵，因此不少店家會選擇在初六才開工，而今（27）日是大年初六，更是清水祖師聖誕，傳統習俗上，初六要「送窮」，將過去一整年的霉運全都拋棄，來迎接未來一整年的好運。
●初六送窮、挹肥
依照習俗來看，傳說初六是廁所神巡查日，由於初一到五都禁打掃，初六「挹肥」是指將初一到初五累積糞便一次掃乾淨、祭拜廁所神明，不過現代已無這樣的規矩。
但家家戶戶會在初六將過年累積的垃圾一次都丟出去、清掃一番，也是俗稱的「送窮」，將過去不好的運勢送出家門。另外，清晨7到9點可以到家附近土地公廟或財神廟上香祈福，催旺整年的財運及貴人運。
●年初六宜出遊
年初六百無禁忌，特別適合和家人朋友出外，去熱鬧多人的景點行個大運，迎接新一年！
●擺金桔
桔有大吉大利的意思，初六適宜買一些金桔，擺放於家中，祝福來年金玉滿堂、吉星高照！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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