臺南走春趣「行春網站」網羅90個春節活動 讓您一站查詢

【旅奇傳媒/編輯部整理】首選！春節期間來到臺南一定要走訪廟宇祈福、順道來欣賞應景的年節燈會。今年有為期10天的連假，為了方便民眾一站查詢，觀光旅遊局特別建置「2023臺南行春」網站，網羅市府各局處及公所超過90個春節活動、展覽、花海美景、觀光工廠、講座及導覽等行春資訊，更整合了觀光旅遊局旅遊景點人流狀況、文化局文化行春懶人包、交通局建置的臺南市即時交通資訊網及臺南市春節期間交通疏導訊息等資訊，讓您一站查詢可以隨點隨看、避開車潮，讓大家春節旅遊不塞車。

六甲落羽松及花海。 圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供

黃偉哲市長表示，春節期間臺南除了有龍崎空山祭、月津港燈節、府城普濟燈會等特色燈節外，也可走訪六甲賞落羽松及花海美景、南瀛綠都心及永康公園賞綠雕藝術花海、寺廟走春祈福、臺南各藝文展館、古蹟景點也規劃精彩活動及展覽、觀光工廠也推出春節優惠活動，可說是春節期間臺南天天都熱鬧，歡迎全國民眾春節連假期間來臺南走春。此外，臺南購物節持續到2月28日，活動前將臺南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走汽車、全新美屋等豐富大獎。

▲六甲落羽松及花海。 圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供

觀旅局郭貞慧局長表示，觀旅局春節期間虎頭埤風景區(1月22日至1月26日，初一至初五)舉辦「2023虎頭埤鴻兔大展迎春活動」，有街頭藝人及小農市集，還有大型魚頭君氣球裝置展出；德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園(1月22日至1月26日，初一至初五)舉辦「2023喜兔雙埤歡樂園」，還搭配行春小禮物大放送，讓到訪民眾都能歡喜迎春遊兔年！

為迎接農曆新年，台灣好行觀光公車(88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線)推出「2023年台灣好行農曆新年行銷活動」，於1月20日至1月29日期間購買一日乘車券之旅客，即可憑一日乘車券免費兌換各館新年禮1份，各館每日限量10份，或向臺南火車站南站府城客運站務人員領取耳機包1份（隨機內含臺南古蹟漫遊券或春聯小貼紙1張），每日限量50份。

更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上2023臺南行春網 (https://tainan-newyear.tw)、台南旅遊網 (https://www.twtainan.net/)及台南旅遊粉絲團 (https://fb.me/traveltainan)查詢。

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