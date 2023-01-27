快訊

春節連假首度飆破2萬例 莊人祥推估2原因：下周會持續上升

臺南走春趣「行春網站」網羅90個春節活動 讓您一站查詢

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2022普濟燈會。　圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供
2022普濟燈會。　圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】首選！春節期間來到臺南一定要走訪廟宇祈福、順道來欣賞應景的年節燈會。今年有為期10天的連假，為了方便民眾一站查詢，觀光旅遊局特別建置「2023臺南行春」網站，網羅市府各局處及公所超過90個春節活動、展覽、花海美景、觀光工廠、講座及導覽等行春資訊，更整合了觀光旅遊局旅遊景點人流狀況、文化局文化行春懶人包、交通局建置的臺南市即時交通資訊網及臺南市春節期間交通疏導訊息等資訊，讓您一站查詢可以隨點隨看、避開車潮，讓大家春節旅遊不塞車。

六甲落羽松及花海。　圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供
六甲落羽松及花海。　圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供

黃偉哲市長表示，春節期間臺南除了有龍崎空山祭、月津港燈節、府城普濟燈會等特色燈節外，也可走訪六甲賞落羽松及花海美景、南瀛綠都心及永康公園賞綠雕藝術花海、寺廟走春祈福、臺南各藝文展館、古蹟景點也規劃精彩活動及展覽、觀光工廠也推出春節優惠活動，可說是春節期間臺南天天都熱鬧，歡迎全國民眾春節連假期間來臺南走春。此外，臺南購物節持續到2月28日，活動前將臺南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走汽車、全新美屋等豐富大獎。

▲六甲落羽松及花海。　圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供
▲六甲落羽松及花海。　圖：臺南市政府觀光旅遊局觀光行銷科／提供

觀旅局郭貞慧局長表示，觀旅局春節期間虎頭埤風景區(1月22日至1月26日，初一至初五)舉辦「2023虎頭埤鴻兔大展迎春活動」，有街頭藝人及小農市集，還有大型魚頭君氣球裝置展出；德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園(1月22日至1月26日，初一至初五)舉辦「2023喜兔雙埤歡樂園」，還搭配行春小禮物大放送，讓到訪民眾都能歡喜迎春遊兔年！

為迎接農曆新年，台灣好行觀光公車(88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線)推出「2023年台灣好行農曆新年行銷活動」，於1月20日至1月29日期間購買一日乘車券之旅客，即可憑一日乘車券免費兌換各館新年禮1份，各館每日限量10份，或向臺南火車站南站府城客運站務人員領取耳機包1份（隨機內含臺南古蹟漫遊券或春聯小貼紙1張），每日限量50份。

更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上2023臺南行春網 (https://tainan-newyear.tw)、台南旅遊網 (https://www.twtainan.net/)及台南旅遊粉絲團 (https://fb.me/traveltainan)查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節 觀光工廠 花海

延伸閱讀

春節桃園23熱門景點攬客破120萬 這些地方連4天擠到爆

高雄眷村民宿春節一房難求 兔年走春高雄賞燈新選擇

影／春節商旅疑開毒趴 男子累癱忘了退房逮正著

陸春節檔電影票房火爆 前5日刷新紀錄超人民幣50億元

相關新聞

必做3件事！初六「送窮日」習俗一次看，做對了迎接好運一整年

春節連假長達十天，各行業除了習慣在初五舉行開工儀式外，數字「6」是吉利的象徵，因此不少店家會選擇在初六才開工，而今（27）日是大年初六，更是清水祖師聖誕，傳統習俗上，初六要「送窮」，將過去一整年的霉運

求財最靈！全台「靈驗財神廟TOP3」1次看，一整年財運都靠它

迎財神好日子！春節走春、拜拜是許多人每年必做清單，除了點光明燈與祈求新一年順利外，求財運也必不可少。初四財神到、初五迎財神，以下整理全台求財靈驗的必去廟宇TOP3，快跟著小編一起往下看吧！ No

台南旅遊新地標先收藏！ 「生命之樹」矗立最美扇形鹽田 成為濱海夢幻亮點

台南拍照新亮點+1！ 位於台南青鯤鯓扇形鹽田中出現一處特殊地景「生命之樹」，由台南觀旅局斥資8300萬打造沿海夢幻亮點，預計於今年7月才會完工，已吸引民眾陸續遠望朝聖。

「新年走春賞花」花海炸裂美景必收！ 白靄靄梅花、金黃落羽松、粉紅風鈴木 快看大家都在追的什麼花

新年走春賞花必收！ 開春暖陽帶來花開美景無限，梅花、落羽松、粉紅風鈴木都傳出炸裂滿開打卡美景，接下來還有櫻花蓄勢待發了，無論是專程前往信義鄉賞梅秘境，亦或是市區馬路邊就能欣賞的落羽松黃葉、粉紅風鈴木，

年假走春好選擇！「戽斗星球樂園」降臨劍湖山世界 連假入園最低只要99元

春節大魚大肉宴席不停、在家宅了好幾天沒出門？劍湖山世界聽見大家身材的危機，在過年期間特地推出小朋友的入園優惠，到1/29(日)前，12歲以下入園只要99元，陪同入園的家人只要499元，現在更有人氣扭蛋系列「戽斗星球」變身成樂園主角及展覽，想出門透透氣、散步當運動的人快揪親友們玩一波～

誰說信義區過年鬧空城？初一放晴百貨人氣滿貫

誰說台北信義商圈過年鬧空城？大年初一台北天氣晴，走一趟信義商圈，從地上到空橋、百貨內排隊與用餐人潮，都可以見到川流不息的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。