年假走春好選擇！「戽斗星球樂園」降臨劍湖山世界 連假入園最低只要99元

春節大魚大肉宴席不停、在家宅了好幾天沒出門？劍湖山世界聽見大家身材的危機，在過年期間特地推出小朋友的入園優惠，到1/29(日)前，12歲以下入園只要99元，陪同入園的家人只要499元，現在更有人氣扭蛋系列「戽斗星球」變身成樂園主角及展覽，想出門透透氣、散步當運動的人快揪親友們玩一波～

圖／劍湖山世界主題樂園官網

圖／劍湖山世界主題樂園官網

狂銷超過千萬顆、來自日本的超人氣扭蛋「戽斗星球」，在春節期間降落劍湖山世界－兒童玩國，帶來史上最大戽斗星球展覽，共有三大展區，集結了最齊全的戽斗星球動物們，讓大家一次拍個過癮，以及瞄準荷包的限定週邊商品、讓大家買好買滿！

圖／劍湖山世界臉書

年節期間還有2023年度大秀－拉丁美洲狂歡慶典，帶來熱舞、雜技，還有一定要看的高空髮吊絕技，初一到初八期間限定、加碼「花舞新春大遊行」，將邀入園的你加入同樂的隊伍，一起搖擺！最後提醒大家，小朋友的入園優惠需要出示健保卡，爸媽跟親友要記得攜帶才能享入園優惠唷～

圖／劍湖山世界臉書

劍湖山世界主題樂園 春節入園優惠

12歲以下99元，需出示健保卡 1/20(五)～1/29(日)

須搭配1人現場購買499元優惠票(原價899元)

全民499元，13：00後入園399元 1/20(五)～2/28(二)

現場販售限定

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