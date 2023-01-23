年假走春好選擇！「戽斗星球樂園」降臨劍湖山世界 連假入園最低只要99元
春節大魚大肉宴席不停、在家宅了好幾天沒出門？劍湖山世界聽見大家身材的危機，在過年期間特地推出小朋友的入園優惠，到1/29(日)前，12歲以下入園只要99元，陪同入園的家人只要499元，現在更有人氣扭蛋系列「戽斗星球」變身成樂園主角及展覽，想出門透透氣、散步當運動的人快揪親友們玩一波～
狂銷超過千萬顆、來自日本的超人氣扭蛋「戽斗星球」，在春節期間降落劍湖山世界－兒童玩國，帶來史上最大戽斗星球展覽，共有三大展區，集結了最齊全的戽斗星球動物們，讓大家一次拍個過癮，以及瞄準荷包的限定週邊商品、讓大家買好買滿！
年節期間還有2023年度大秀－拉丁美洲狂歡慶典，帶來熱舞、雜技，還有一定要看的高空髮吊絕技，初一到初八期間限定、加碼「花舞新春大遊行」，將邀入園的你加入同樂的隊伍，一起搖擺！最後提醒大家，小朋友的入園優惠需要出示健保卡，爸媽跟親友要記得攜帶才能享入園優惠唷～
劍湖山世界主題樂園 春節入園優惠
12歲以下99元，需出示健保卡 1/20(五)～1/29(日)
須搭配1人現場購買499元優惠票(原價899元)
全民499元，13：00後入園399元 1/20(五)～2/28(二)
現場販售限定
延伸閱讀：
．2023「春節樂園優惠」快收！ 生肖「屬兔」只要388元 壽星、12歲以下免費玩
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言