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新年事事順利！ 7大「新年貼春聯」注意事項和禁忌

聯合新聞網／ 記者張瑞傑／台北報導
過年家中貼春聯，要避免貼錯招晦氣。圖/本報資料照
過年家中貼春聯，要避免貼錯招晦氣。圖/本報資料照

你知道貼春聯禁忌有哪些嗎？春聯不能隨便亂貼，否則會引發不吉利；例如大門不可貼「春」、單數才吉利、大口不貼倒春聯等。新的一年要事事順利，那就從認識貼春聯禁忌開始。

上下聯勿貼錯：

通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯。平聲為下聯。哪些為仄聲字呢？上聲（國字注音第三聲）、去聲（國字注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是。哪些為平聲字呢？即國字注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。萬一發現上下聯的尾字都是平聲(即國語的第一聲或第二聲)，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲(短促而重者)為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

大門口不貼春：

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

大門口不倒貼春聯：

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

單數才吉利：

門口大門貼春聯，記得要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

舊春聯要撕下來：

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

不可有不吉利的字：

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，“滅”、“絕”、“死”、“亡”等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

喪事不可貼春聯：

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。

粽子

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