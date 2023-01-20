搶頭香贈好禮 ！ 六福居「0元入住」、六福萬怡「+6元住兩晚」再抽星宇雙人來回機票

旅遊享樂盡在六福旅遊集團，針對政府普發現金議題，祭出超值優惠搶頭香，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6,000元住套房」與「+6元連住第二晚」兩項超優惠住房專案，包含價值30,000元精緻套房享超值優惠2折，只要6,000元即可入住。另外以6,000元入住豪華客房，加價6元即可再續住一晚，6,006元住兩晚相當於2.2折，以上住房專案於即日起至3月31日開放預訂及入住，平日住客搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，可再省680元，若於2月18日前搶先入住，再享抽獎《星宇航空》台北 – 澳門雙人經濟艙來回機票乙組。

2023-01-20 09:30