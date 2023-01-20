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搶頭香贈好禮 ！ 六福居「0元入住」、六福萬怡「+6元住兩晚」再抽星宇雙人來回機票

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／六福集團提供
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政府普發現金還沒譜！ 六福旅遊集團搶頭香祭出三大住房超值優惠，台北六福萬怡酒店超前部屬推出「6,000元住套房」與「+6元連住第二晚」兩項，而六福居公寓式酒店則開放預訂「6,000送6,000」住房專案，入住即送六福6大好禮及餐飲折價券，不可錯過的好康手腳要快！

四鐵共構的台北六福萬怡酒店推出「6,000元住套房」專案，精緻套房價值30,000元享超值優惠2折，只要6,000元即可入住。另外以6,000元入住豪華客房，加價6元即可再續住一晚，6,006元住兩晚相當於2.2折，以上住房專案於即日起至3/31開放預訂及入住，平日住客搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，可再省680元，若於2/18前搶先入住，再享抽獎《星宇航空》台北 – 澳門雙人經濟艙來回機票乙組。

圖／六福集團提供
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與中山區百貨公司為鄰的六福居公寓式酒店，即日起開放預訂「6,000送6,000」住房專案，以6,000元就能入住25坪大公園景觀套房，再送價值6,000元好禮，相當於0元入住。好禮包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值6,000元，相當有誠意！

圖／六福集團提供
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