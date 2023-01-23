年假追劇同樂好幫手 可攜式投影機讓你走到哪看到哪

年假期間不管是返鄉還是外出旅遊，如果想要走到哪用大螢幕追劇追到哪，一台方便攜帶的投影機絕對能幫上大忙！

ViewSonic M1 Pro智慧LED可攜式投影機僅需3.5公尺即可投放最大150吋畫面，內建電池亦支援使用行動電源。圖／ViewSonic提供

ViewSonic全新推出的M1 Pro智慧LED可攜式投影機，機身重量不到1公斤，內建電池，尺寸可輕鬆放入包包攜帶外出使用，特殊三合一智慧支架設計更可360度任意調整投影角度，再加上搭載Harman Kardon揚聲器，讓你隨時將任何環境打造成沉浸式娛樂空間。即日起自2023年2月19日前，凡於授權通路購買ViewSonic全系列投影機，登錄發票就有機會獲得日本東京來回機票。

ViewSonic M1 Pro智慧LED可攜式投影機，擁有三合一智慧支架支援360度多功能投影。圖／ViewSonic提供

就像一顆蘋果大小的OVO小蘋果智慧投影機U1，內建電視盒、投影機、喇叭、電池與豐富的影音內容，除了能用一般行動電源充電，還支援PD快充，並貼心將所有的連接埠都配置在左右兩側，方便投影到天花板使用。白色款目前在電商平台可以快速入手，近期於募資平台上架應景的「萬歲洋紅」款則是要到4月才出貨。

外型非常露營風的BenQ LED行動露營投影機GS50，搭載2.1聲道、重低音喇叭、輸出高達20瓦，玩遊戲的輸入延遲最低可達22.7ms；加上IPX2防潑水、70公分防摔落、2.5小時電池續航力，搭配Google認證的Android TV智慧系統，年節出遊輕鬆打造行動奢華輕劇院。

BenQ LED行動露營投影機GS50具備IPX2防潑水功能。圖／BenQ提供

而已經推出一陣子但討論度持續不減的三星The Freestyle微型智慧投影機，特殊圓筒式輕巧機身可投出最大100吋投影畫面，180度不設限的廣域投影，內建YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台一鍵即啟，並具有快速智慧對焦與智慧畫面校正功能，360度立體音場亦能作為藍牙喇叭使用，還有獨特的情境模式，內建霓虹燈條、璀璨星空及派對燈串等樣式，年假追劇、露營、辦趴都超好用。