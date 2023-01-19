櫻花季來了！紗帽山農場1000株接連盛開，還有鳥居步道、鯉魚旗一次滿足
今年的寒冬也悄悄喚醒了櫻花的到來，只成立一年「大埔農場紗帽山櫻花農場」其小富士櫻花初開，預計將有1000株的櫻花拍都拍不完，再加上農場休憩規劃，鳥居步道、鯉魚旗與折抵餐飲消費，非常適合農曆春節前往踏青走春！
「大埔農場紗帽山櫻花農場」於2022年1月才正式開幕，農場內主要種植富士櫻花、大寒櫻與昭和櫻，分別將於即日至2月接棒盛開，目前盛開的多屬於小富士櫻，粉紅漸層搭配背景山巒的冷綠，非常美麗，除此之外，也有各式其他花種都可以欣賞。
今年也再擴大2000坪空間，並規劃日式文化風格，包含日式燈籠、鳥居步道與鯉魚旗等，彷彿一秒到日本，相當美輪美奐，而園區也規劃多種消費飲食，雞湯、米粉湯，蛋糕鬆餅、三明治與紅豆湯等都吃得到。入場費每人150元，可折抵30元園區消費。
大埔農場紗帽山櫻花農場
地址：112台北市北投區湖底路4-25號
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