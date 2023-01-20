好康1次看！春節12家飯店優惠懶人包，抽奧迪、住1送1、屬兔升等統統有

農曆春節到，今年連假特別長，星級飯店大手筆祭出各種活動與優惠，除了買一送一、加一元多一晚，還有各種抽獎與福袋添喜氣，甚至名車也來助攻，期待新春開紅盤。

過新年先別急著換新車，福容大飯店豪邁送出福「汽」大禮，不只月月抽住宿券，還有機會把百萬名車開回家。活動期間1月15日至4月15日，可享三重好禮，包括於福容消費單張發票金額滿3,000元，並於享福卡APP登錄即有機會抽中「Audi A1 Sportback 30 TFSI享馭版」汽車，以及其他超過百項大獎好禮；第二重入住全台福容任一飯店，每月再抽出2名幸運兒贈送聯合住宿券1張；第三重農曆春節期間累積消費滿1萬元以上，加贈福星點數，最高加碼888點。

福容大飯店豪氣抽獎，百萬大禮為「Audi A1 Sportback 30 TFSI 享馭版」汽車。圖／福容提供

新年期間，台北喜來登也推出「+1元送早餐」住宿專案，2月27日前入住、每晚4,799元起，再加「1元」即可享受兩客自助早餐，每客原價770元的早餐等於現賺1,539元。另有專為親子家庭推出的「晚鳥優惠」，1月19日農曆春節前預訂「迎春雙喜」住宿方案，直接享受最優惠房價含雙人自助早餐、再疊加晚鳥房價88折，加碼贈12歲以下大童自助早餐，每人每晚最低1,842元起，入住檔期可至2月28日。

台北喜來登推出新春刮刮樂活動。圖／台北喜來登提供

高雄漢來大飯店則在除夕到初三推出新春福袋，每袋5,888元，內容為漢來與三麗鷗聯名的精選商品，每袋價值超過8,600元以上，購買福袋民眾可免費抽紅包試手氣，袋袋有獎，最大獎可免費入住價值兩萬多元的三麗鷗兔肖像家庭套房。此外，今年飯店也首度舉辦財神爺帶領大家走春的活動，參加者還可以獲得價值200元紅包贈禮；大年初一祥獅獻瑞活動於9:18進行；初一到初三大廳現場還有財神爺發送金元寶與糖果。

高雄漢來大飯店買福袋還可免費抽紅包試手氣，袋袋有獎，最大獎可免費入住價值兩萬多元的三麗鷗兔肖像家庭套房。圖／高雄漢來提供

台中豐邑Moxy酒店於1月21日至1月25日推出「春節住房1+1專案」，住宿加贈新竹喜來登「豪華客房住宿券」一張，專案優惠9,999元，每房贈送Primo津本創意聯名「猛男兔─旺兔水紅包袋」，新年期間另推出「兔子洞戳戳樂」、「新春賓果」及「XOXO跳到百歲」跳繩挑戰賽，邀請民眾一起加入「動如脫兔」的新年玩樂假期。

1月21日至1月25日台中Moxy酒店推出「春節住房1+1專案」，加贈新竹喜來登「豪華客房住宿券」一張。圖／台中Moxy酒店提供

台北六福萬怡酒店搶搭農曆新年熱潮推出賀歲快閃，即日起至1月19日推出「怡享久久FUN迎錢兔」快閃住房專案售價3,999元起，可於過年期間及228連假入住，再贈萬豪點數500點，邀請賓客至南港走春，結合北流特展、文創基地瓶蓋工廠，走入台北體驗無圍牆博物館。

六福萬怡敘日全日餐廳全新一季主題式餐檯將延續環遊世界主軸，此時來敘日用餐，可享用春饗法國季主題限定菜餚，多款道地法式美饌。圖／六福旅遊集團提供

台北凱撒大飯店也有春節超激省住房專案，入住精緻客房一晚，每人含早餐1,688元起；入住站前套房一晚，每人含早餐2,688元起，再送開運好禮添喜氣。

台北凱達大飯店推出「Nice 兔 meet you」住房專案，農曆春節期間(2023/1/22至 2023/1/26 )入住，每房3,888元起，含2客早餐、好運軟糖外，再大方贈送1千元開運紅包( 500元凱達客房/餐飲消費抵用券共兩張)，生肖屬兔的朋友入住精緻雙人房享限量升等豪華客房，連住兩晚再享飯店精選紅酒一瓶。

台北凱撒大飯店站前套房明亮寬敞。圖／台北凱撒提供 台北凱達大飯店屬兔的朋友們可限量升等至豪華客房。圖／台北凱達提供

看準華山1914豐沛的藝文資源並鎖定城市度假看展商機，天成文旅華山町推「雙人升等四人房住房優惠」，即日起至2023年3月31日，兩人同行入住直接升等華山四人房，周日至五每房每晚3,000元+10%、周六每房加價1,000元+10%，提供自助式早餐與免費享用自助柑仔鋪乙次，第三人、第四人入住加價早餐專案架每人300元+10%再享同房型免費入住，四人同行平均每人只要990元起即可暢遊台北。

瑞穗天合國際觀光酒店 整體設計以南歐莊園風格為主，擁有台版迪士尼的美譽。圖／天成飯店集團提供 天成文旅華山町豐盛的自助式早餐。圖／天成文旅提供

位於高雄義大世界園區內的義大皇家酒店，2月1日至3月31日首創一泊三食且餐餐吃到飽的「皇家三飽飯」住房專案，周日至周五平日入住豪華雙人住宿一晚，含二客自助式早餐、星亞自助式晚餐，與義大利餐廳新推出的義式料理吃到飽午餐，優惠價4,999元，周六入住須另加價1,000元(2月25日至2月27日228連續假期不適用)。

花蓮理想大地則採包棟住宿「西班牙獨棟別墅」兩天一夜79,000元起的新專案，共五間主題套房（可容納12至20人），每人平均6,600+10%起，含一泊三食，由專屬秘書Check In服務、晚上池畔主題BBQ，隔天由專業瑜珈老師帶領赤腳踏步在賽維亞草原上，深呼吸周邊的芬多精，開始一天的精彩旅程，包棟專屬碼頭搭乘環保遊艇，環湖2.2公里導覧，一覽運河沿岸的西班牙建築、橋樑風光之美。

隔日早晨由專業瑜珈老師帶領大家赤腳踏步在賽維亞草原上，深呼吸周邊的芬多精。圖／花蓮理想大地提供

捷絲旅台南館過年期間也安排住好吃好的度假行程，館內「捷食藝」餐廳除夕至初三推出浮誇系「和牛海鮮松露鍋」每人1,380元，晚餐加碼澎派自助吧每人1,980元。新春住房專案除夕至初六入住加贈獨家限定、象徵祈福開運的成功薏米花及成功香火袋，春節首四日亦安排以兔年為主題的玩印紅包袋、剪剪紅兔紙及畫糖叔叔來表演等活動，讓房客感受滿滿的懷舊年味。

捷絲旅台南館廣受家庭族群喜愛，過年期間活動多。圖／捷絲旅提供

過完年，優惠才開始。天成飯店集團旗下、位於花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店即將歡慶周年，於3、4月推出周年慶天天送住宿活動，預計送出61張住宿券。雙人房平日優惠一泊二食12,000元起，入住每房即贈送賓果卡一張，當月壽星憑證件加碼再送一張，期間每天舉辦賓果樂晚會，天天送出住宿券，最大獎有機會1元入住占地650坪最頂級的總統別墅Villa，與瑞穗天合國際觀光酒店一起開心過生日。業者預估，活動將帶動住房率成長達1成以上。