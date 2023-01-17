加1元送2客Buffet早餐！台北喜來登推「加66元抽總市值150萬獎」，當日房費與萬元現金統統都有

不讓全民普發6千現金專美於前！台北喜來登大飯店「搶先讓民眾年前領紅包」，推出刮刮樂活動跟各式優惠，像是住宿者加價66元就能獲得刮刮卡一張，每張統統有獎，最高萬元住宿券、當日房費全免等，總獎項價值更高達150萬超狂！

圖／台北喜來登大飯店提供

不僅如此，現在2月以前還有「+1元送早餐」住宿專案，只要於2月27日前入住最低每晚4,799元的價格，再加「1元」就能爽吃兩客自助早餐，相當於省區1,539元早餐費超划算，直接爽吃現歐姆蛋、銷魂滷肉飯、熱騰騰的台南擔仔麵與現作法式吐司等。

圖／台北喜來登大飯店提供

值得一提的是66元刮刮樂活動將於1月20日起正式開賣，限量只有1,000張名額，要把握抽獎的機會喔，試試好手氣讓當日房費全免吧！

最後若是「晚鳥優惠」，只要1月19日農曆春節前預訂「迎春雙喜」住宿方案，除了含雙人自助早餐、晚鳥房價再享88折外，加碼送12歲以下兒童自助早餐，每人每晚最低只要1,842元起，CP值超高（入住檔期可至2月28日止）。更多優惠請上台北喜來登大飯店官網查詢。

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