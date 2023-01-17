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樂園賀歲優惠！春節指定服裝入園599元 加碼12歲以下免費

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圖：六福村主題遊樂園／提供
圖：六福村主題遊樂園／提供

福兔賀歲享優惠！春節假期指定服裝入園599元，加碼12歲以下免費。　圖：六福村主題遊樂園／提供
福兔賀歲享優惠！春節假期指定服裝入園599元，加碼12歲以下免費。　圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】熱熱鬧鬧迎新年，六福村主題遊樂園春節假期特別企劃，巡迴世界的奇幻馬戲團，帶著魔幻演出駐足六福村！雜耍特技、椅子疊羅漢、加上小丑互動氣球表演、奇幻小丑踩高蹺，目眩神迷的演出，一定讓遊客捨不得眨眼。六福村為迎接年節家族遊客，讓各位走春討個吉利好彩頭，自1月20日小年夜當天起至1月29日年初八止，身穿大紅衣著、花花衣物（全身須整體搭配達50%以上）立即享有購票599元優惠（原價1199元），祝福遊客都能擁有紅吱吱、百花綻放精彩的一年。年節期間更加碼未滿12歲兒童免費入園，現省899！祝福走春民眾都有豐碩美好的新年，闔家出遊走春去。

▲關西六福莊「非洲面具節」好評再現。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲關西六福莊「非洲面具節」好評再現。　圖：六福村主題遊樂園／提供

六福村主題遊樂園在2023年推出全新「奇幻馬戲團」劇目，除了馬戲、特技外，再結合舞蹈、雜耍和遊客互動環節，3.5公尺高充氣小丑近距離互動、繽紛氣球、雜耍拋環、光立方體戲耍和馬戲大鐵環，快趁年節假期到六福村享受精彩無比的馬戲嘉年華，在驚奇、炫目和歡聲笑語中，迎接嶄新的一年！馬戲嘉年華演出時間，從大年初一1月22日起至3月19日，天天都有兩個場次熱鬧精彩的馬戲表演。想要跟小丑一起互動融入馬戲團的氛圍嗎?演出期間推出小丑專屬單人套票860元(原價1489元)，贈送小丑七彩爆炸假髮與紅鼻子一套，三五好友相揪一起來個小丑大會師，為兔年帶來更多的歡笑，在未來的一整年事事攏歡喜。

想像踏上非洲草原，近距離感受動物們的鮮活生命力嗎?關西六福莊「非洲面具節」即日起至2023年2月28日熱鬧登場了；體驗最道地的非洲在地文化，品嘗非洲美食塔奇鍋料理、欣賞非洲藝人表演樂舞、賞析東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga藝術全新畫作賞析，還有烏干達表演家親授最道地擊鼓課程，感受民族音樂獨特魅力，夜晚到好望角餐廳品味大人專屬的微醺時光，三人入住剛果藍天客房享一泊三食及六福村兩日入園手環3張，誠意滿滿只要14,000元+10%，透過原汁原味的體驗活動，感受宛如置身非洲部落的沉浸式情境體驗。

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非洲 六福村 走春

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