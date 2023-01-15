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飛日本1,699元！虎航復航「仙台、茨城、岡山」3站點，1／16搶票3月玩起來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

爽飛日本！台灣虎航將於1/16早上10點開賣第三波優惠機票，仙台、茨城、岡山3航點讓你選，單程未稅1,699元起。虎航將一次復飛日本三站點，機票先搶起來啦！

岡山有「晴天之國」的美譽。圖／台灣虎航臉書
岡山有「晴天之國」的美譽。圖／台灣虎航臉書

岡山櫻花群通常於三月底陸續開花。圖／台灣虎航臉書
岡山櫻花群通常於三月底陸續開花。圖／台灣虎航臉書

先搶夏季航班！台灣虎航將自3/26復飛仙台、茨城、岡山3航線，並於1/16早上10點搶先開賣優惠機票，飛往仙台、茨城、岡山，單程未稅1,699元起。今夏來趟日本深度遊，走訪絕美秘境、傳統小巷，一嚐日劇中的道地美食。

茨城縣最人氣景點「國營常陸海濱公園」。圖／台灣虎航臉書
茨城縣最人氣景點「國營常陸海濱公園」。圖／台灣虎航臉書

茨城縣最人氣景點「國營常陸海濱公園」。圖／台灣虎航臉書
茨城縣最人氣景點「國營常陸海濱公園」。圖／台灣虎航臉書

走訪仙台必吃牛舌。圖／台灣虎航臉書
走訪仙台必吃牛舌。圖／台灣虎航臉書

台灣虎航「Chill日本 第三波」

銷售期間：1/16 10：00～1/17 23：59

搭乘期間：3/26～10/28

圖／台灣虎航臉書
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台灣虎航 機票 秘境 航線

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