煙波花蓮太魯閣山闊館全新開幕！即日起開搶親睹山海美景

2023年台灣燈會即將盛大展開，北市府推出「2023台灣燈會在台北」多款周邊商品，除了詢問度超高超吸睛的「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」，更有可愛造型的「光源兔存錢筒」、造型實用兼具的「提燈籠帆布包」等多款商品，創意十足又兼具設計美感，讓大家留下美好的燈會紀念！

2023-01-14 15:00