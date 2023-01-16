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煙波花蓮太魯閣山闊館全新開幕！即日起開搶親睹山海美景

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／煙波大飯店花蓮太魯閣提供
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「煙波大飯店花蓮太魯閣」第三館「山闊館」正式將於農曆除夕開放入住啦，美輪美奐山海景撫慰身心，絕對超適合放鬆住一波。

圖／煙波大飯店花蓮太魯閣提供
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煙波大飯店花蓮太魯閣是煙波國際觀光集團旗下打造的頂級飯店，在全台灣宜蘭、新竹等地都可以看到煙波的蹤影，這回繼「沁海館」、輕旅宿品牌「煙波花時間-花蓮」後，再次打造絕美山海景主打的第三館「山闊館」確定將於1月20日正式開放一般旅客入住。

圖／煙波大飯店花蓮太魯閣提供
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「煙波大飯店花蓮太魯閣-山闊館」面臨太平洋與中央山脈間，放眼望去靈空的山景與湛藍的海景，形成山海療癒意象，再加上空間的運用，沉浸東部遠離塵囂，很舒服。

圖／煙波大飯店花蓮太魯閣提供
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至於煙波花蓮太魯閣「山闊館」總共有78間客房，一個人可以入住，還有家庭房型可以選擇，每間房間設計強調東方禪韻與自然質感，回到以消費者沉浸式體驗的舒適感，配上窗外美景，身心靈的放鬆如此愜意。

圖／煙波大飯店花蓮太魯閣提供
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1月20日正式開放對外入住，定價為採用首波農曆春節專案，雙人房型含早餐7,800元起，至於一般平日雙人房型含早只要3,960元，即日起開放預定。更多消息請上官網查詢。

煙波花蓮太魯閣第三館「山闊館」

開放入住：1月20日起

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10-7號

客房房型：首波推出共9款房型、共78間。

電話：03-8612000

圖／煙波大飯店花蓮太魯閣提供
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