3餐Buffet加豪華住宿1人免2500元！義大皇家酒店1泊3食搶先開賣

虎年已經進入尾聲、準備迎接兔年到來，你家開始採買年貨了嗎？台北市年貨大街從這個週末開跑啦！今年各大商圈不只妝扮上美美的燈飾讓大家打卡拍照，還有巨型萌兔出沒，只要拍照標註朋友，有機會拿到家電好禮及iPhone 14，還可以拿兔子造型的限量發財金，讓新的一年財運滾滾來～快揪爸媽長輩來去辦年貨囉！

2023-01-08 11:30