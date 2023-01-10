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3餐Buffet加豪華住宿1人免2500元！義大皇家酒店1泊3食搶先開賣
3餐統統吃到飽！「義大皇家酒店」即日起推出1泊3食超狂住宿暨吃到飽專案！爽住每晚價值萬元的豪華客房，３餐還可以爽吃牛肉湯、爐烤牛排與海鮮如生魚片等，現在優惠每房免5000元，趕快搶先預訂囉！
義大利皇家酒店開春自2月1日至3月31日推出「皇家三飽飯」住宿吃到飽專案，3餐統統吃到飽，只要期間週日至週五平日入住，可享豪華雙人住宿１晚，直爽爽嗑2客自助式早餐、2客星亞自助式晚餐，翌日退房後還可以吃到2人義大利餐廳吃到飽午餐，現在優惠價兩人只要4,999元，相當一個人只要約2500元，CP值超高。
專案除了爽吃人氣餐廳外，更是集結中、日、西式等風味料理，像是現實沖牛肉湯、爐烤牛排、生魚片海鮮、客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等異國料理，預計還會加入多項異國料理，如印度、泰國等。當然，更不用說甜點與知名冰淇淋吃到飽！
值得注意的是，若消費者選擇週六入住則需要另外每房加價1,000元，還有228連續假期不適用喔。全新專案超優惠，更多詳情請上官網或電話至訂房中心詢問。
義大利皇家酒店
電話：07-656-8158
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