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準備出國旅行？折扣機票、航班準點率不可不知

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源： wikimedia、pixabay
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搭上ANA心情就很好！ / 來源： wikimedia　
搭上ANA心情就很好！ / 來源： wikimedia　
圖文/Pei

限時特價！出國旅遊解封，機票和酒店不漲反減？哪些航空公司準點率高？

一月底前快下訂：跳脫高價機票、住宿費　這些大品牌有折扣

各機場逐漸恢復服務水準 / 來源： pixabay
各機場逐漸恢復服務水準 / 來源： pixabay
國境解封前，機票、旅行團費用大漲且機位難訂的情況還沒到巔峰，報復旅遊潮也即將到來，這時候買機票、訂飯店，有可能省到錢嗎？

有！尤其是歐美業者，去年底才剛熱推一波「黑色星期五」和「聖誕特惠」預售機位和房間求現金流回穩，今年初也有廉航加入喔！

例如橘色廉航easyJet不僅有70萬個8折起跳的歐洲機位等大家訂，easyJet Holidays旅行社在今年一月底前也開出2024年底前可用的特惠行程，折扣高達7000元台幣！

打算搭Ryanair的話，一月底前一定要訂！二月前的機票正在打8折，4 – 6月夏日旺季到威尼斯、巴塞隆納和伊比薩等許多熱門航點，更會有台幣500起的跳水價出現喔。

傳統航空則有英國航空British Airways的flight and holiday deals一月底前下訂，也有長短途國際航線折扣；國泰航空的Offer折扣網頁，洲際航班也限時一月底前搶票，有些歐亞機票比英航便宜，今年2~6月如果有長途旅行的計畫，可以考慮搭乘喔！　

想到白金漢宮緬懷女王嗎？ / 來源： wikimedia　
想到白金漢宮緬懷女王嗎？ / 來源： wikimedia　
北愛爾的超級遺產巨人堤道　流傳千年神話 　/ 來源： pixabay　
北愛爾的超級遺產巨人堤道　流傳千年神話 　/ 來源： pixabay　
訂個好酒店　讓假期更舒適　 / 來源： pixabay　
訂個好酒店　讓假期更舒適　 / 來源： pixabay　
連鎖酒店希爾頓在歐洲、中東和非洲的房間，同樣是一月底前預訂有8折優惠。想舒服入住順便累積里程或積分？這也許是好選擇。

疫情航班、機場困局中　哪些航空表現最好？

別提去年國際飛行恢復後，各國大機場發生過什麼史無前例的延誤、無預警取消、行李遺失、人員不足和機場關閉等問題了，來點好消息吧。2022年延誤最少的航空公司統計由Cirium公布了！

搭上ANA心情就很好！ / 來源： wikimedia　
搭上ANA心情就很好！ / 來源： wikimedia　
榜首是巴西的Azul，去年有28萬次航班起飛，只有11%延誤，表現出色；可靠的全日空ANA和JAL則位列第二三名；美國有Delta, United, American三家排名全球前10；中東豪氣的阿聯酋和卡達航空也榜上有名：

1. Azul Brazilian Airlines　

2. All Nippon Airlines　

3. Japan Airlines　

4. LATAM Airlines　

5. Delta Air Lines　

6. Avianca SA　

7. Emirates　

8. United Airlines　

9. Qatar Airways　

10. American Airlines　

台北直飛舊金山班機再度滿座　 / 來源： pixabay　
台北直飛舊金山班機再度滿座　 / 來源： pixabay　
今年訂票，大家會優先考慮這些航空公司嗎？

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

下次旅行先去這些「天涯海角」！澳洲、南美「正在消失」的奇觀　

「全球最佳機場」評比　卡達終結新加坡連莊、日本最強！ 　

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