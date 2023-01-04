可愛的太犯規！ 人氣「奶油家族」限定店快閃華山 超療癒週邊必BUY、主題打卡牆奶油村民必拍

過年期間的春遊踩點想好了沒？ 喜愛可愛生活質感系的朋友，不可錯過PAZZO最有人氣的原創角色「THE BUTTERS 奶油家族」期間限定主題麵包店，於1/6華山文創園區玻璃屋登場，一路展出至2月底，快穿上新衣安排一場華山美拍小旅行吧！

圖／PAZZO提供

為生活注入滿滿療癒儀式感的奶油家族，共有七個可愛角色，有愛惡作劇的檸檬小子、害羞的麵包小子、膽小又貪玩的可露露、有點憂鬱氣息的吐司先生、甜美又古靈精的草莓蛋糕妹、追求完全的櫻桃杯子蛋糕妹、充滿自由靈魂的鬆餅哥，預備在華山玻璃屋快閃將近2個月的主題麵包店裡，都能見到他們的身影。

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現場有近百樣限量商品，讓你全套周邊一次買好買滿，絕不能錯過的有奶油家族角色裝扮成兔子造型「小兔節奶油刺繡長袖衛衣」、冷冷天氣裹著它馬上感受到冬日裡幸福的「奶油家族兩用針織毯」，除了流行服裝、生活小物、包袋還有3C周邊，還能加價購買環保袋、紅包組、鑰匙圈等，每一樣都可愛療癒地讓人愛不釋手，此次快閃店還特別設置了奶油家族的主題拍照打卡牆，絕對會是過年期間春遊拍照打卡的好去處！

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想讓生活充滿療癒的氛圍，奶油家族陪你一起打造，奶油家族華山期間限定快閃店於1/6至1/8開幕前三日，消費不限金額，每日前50位贈送「奶油家族春聯組」，消費滿600元贈「奶油刮刮卡」、消費滿1,200元贈「奶油家族麵包店口罩收納盒」(數量有限，送完為止)。加入LINE好友，新客戶可獲得官網折價券100元(無門檻限制，使用至2023/3/15)，IG限時動態打卡@thebutters_official即贈只送不賣的「奶油家族小貼紙一張」。

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「THE BUTTERS 奶油家族」華山期間限定店

展期：2023/1/6(五)至2023/2/28(二) 11:00-21:00

位置：華山1914文化創意產業園區 1F玻璃屋

地址：台北市中正區八德路一段1號

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