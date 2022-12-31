快訊

普發現金額度有多少？蔡總統國安高層會議給答案

台鐵接獲恐嚇 歹徒聲稱「農曆春節在松山、南港放炸彈」

李鍾碩證實熱戀IU 喊話「請多多支持我們的美好愛情」

揪友玩爆！元旦連假主題樂園「四在必行」4人只要2023元

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：六福村主題遊樂園／提供
圖：六福村主題遊樂園／提供

哈囉2023元旦連假，四在必行遊園只要2023元。　圖：六福村主題遊樂園／提供
哈囉2023元旦連假，四在必行遊園只要2023元。　圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「四在哈囉！」2023就要來臨！六福村邀請全台民眾在元旦假期（12/31-1/2）到園區乘坐笑傲飛鷹與大怒神，讓2023新年運勢一飛衝天，還有感受童話耶誕氣氛，在夢幻白雪飄揚的大街上，與摯友情人一起大聲向2023說「哈囉！」六福村主題遊樂園針對四人同行組推出最優惠套票，呼應2023年的到來，四人同行只要2,023元，平均門票低於五折，非常適合學生族群、小資族呼朋引伴，共度歡樂時光。

▲「童話耶誕」活動進入倒數，結合溫馨、可愛、浪漫、唯美、夢幻都能一次滿足。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲「童話耶誕」活動進入倒數，結合溫馨、可愛、浪漫、唯美、夢幻都能一次滿足。　圖：六福村主題遊樂園／提供

▲元旦假期到園區乘坐笑傲飛鷹與大怒神，讓2023新年運勢一飛衝天。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲元旦假期到園區乘坐笑傲飛鷹與大怒神，讓2023新年運勢一飛衝天。　圖：六福村主題遊樂園／提供

精心企劃「童話耶誕」活動進入倒數，結合溫馨、可愛、浪漫、唯美、夢幻都能一次滿足，還沒來過的遊客們要盡快把握，活動只到2023年1月2日;全台最大冬季盛典遊行「魔法耶誕派對」，由耶誕老公公帶領著耶誕精靈們歡慶落雪紛飛的耶誕村，感受嘉年華般的活力四射，還有繽紛可愛的糖果許願池，還有五米高巨型胡桃鉗帶領著充滿騎兵群和薑餅人的冬季大道，最後還有雪人家族與馴鹿們耶誕小屋，耶誕四大夢幻必拍景點等你來朝聖。

▲夜晚觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美「銀河耶誕花園」，一躍成為網美必拍的拍照景點。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲夜晚觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美「銀河耶誕花園」，一躍成為網美必拍的拍照景點。　圖：六福村主題遊樂園／提供

「童話耶誕」四大必拍絕美夢幻景點

● 糖果許願池-全台最甜最繽紛放大版的落地糖果裝飾，滿滿都是耶誕香甜的溫馨感。

● 雪人國度-白雪覆蓋草地，與雪人家族們歡聚在一起，度過充滿歡笑的耶誕佳節。

● 冬季大道-漫天飛雪飄揚，巨型胡桃鉗帶領著群與薑餅人們守護著冬季專屬的繽紛與幸福。

● 耶誕國度-冬季森林中的麋鹿們踏著雪白草地，在夢幻絢麗的耶誕樹下許下心中的願望。

白日雪紛飛從天而降，夜晚觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美「銀河耶誕花園」，一躍成為網美必拍的拍照景點；童話耶誕活動期間推出限定「耶誕精靈趴三人」全家溫馨出遊享受親子歡樂度假時光的，帶著孩子一起化身耶誕精靈變裝參加派對同樂，大啖感恩烤雞分享餐，在這裡都能滿足不同需求，刻畫每個人最美的耶誕回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

童話 六福村 派對

延伸閱讀

禁放炮竹煙火賀年、飆沙灘車 墾丁元旦連假嚴查取締

元旦連假將登場 苗栗草莓溫泉季車潮上看7萬車次

元旦3天連假氣溫、雨勢一次看 跨年這些地方記得帶傘

元旦連假墾丁住房開紅盤 警方繃緊神經祭出交管

相關新聞

揪友玩爆！元旦連假主題樂園「四在必行」4人只要2023元

【旅奇傳媒/編輯部報導】「四在哈囉！」2023就要來臨！六福村邀請全台民眾在元旦假期（12/31-1/2）到園區乘坐笑傲飛鷹與大怒神，讓2023新年運勢一飛衝天，還有感受童話耶誕氣氛，在夢幻白雪飄揚的

2022的最後一場旅行你選擇去哪？年末假期搜尋趨勢公布

2022 年即將邁入尾聲，最後一場旅行你選擇去哪？而大眾最想去哪裡玩？旅遊平台 Booking.com 根據11月底的後台數據整理出「年末假期旅人搜尋趨勢」，特別公開台灣旅人年末的旅行趨勢和最想造訪台

全台唯一「機場膠囊旅館」重返桃機！住一晚1,080元起

疫情趨緩、國境重啟，不僅國人搶出國，來台觀光的國外旅客也呈直線成長，全台唯一機場膠囊旅館即起宣布重新開放。這是位於桃園機...

貓奴必住！「黃阿瑪」走進趣淘漫旅 主題房限量開賣

貓奴們看過來！凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造6款不同主題設計的...

第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追

趁著跨年連假出遊！ 考慮前往樂園歡度一整天，為您整理「全台遊樂園跨年+壽星優惠」懶人包，快看看哪家可以第二位1元入園、哪家還能變裝享優惠，更浪漫的是搭配樂園摩天輪看跨年煙火秀、迎元旦曙光，推薦情侶約會

2023「冬山舊河港燈節」12/31正式開幕！千顆LED燈裝置藝術、煙火秀與市集統統都有

隨著2023年的即將到來，除了有台灣燈會確定在台北之外，其他各式燈節也來了，像是「2023冬山舊河港燈節」即將於12月31日正式開幕囉，除了有各式燈光裝置藝術外，還有兩場煙火秀與鐵道市集等，絕對是宜蘭旅客或在地居民燈節必玩的景點之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。