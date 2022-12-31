揪友玩爆！元旦連假主題樂園「四在必行」4人只要2023元

哈囉2023元旦連假，四在必行遊園只要2023元。 圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「四在哈囉！」2023就要來臨！六福村邀請全台民眾在元旦假期（12/31-1/2）到園區乘坐笑傲飛鷹與大怒神，讓2023新年運勢一飛衝天，還有感受童話耶誕氣氛，在夢幻白雪飄揚的大街上，與摯友情人一起大聲向2023說「哈囉！」六福村主題遊樂園針對四人同行組推出最優惠套票，呼應2023年的到來，四人同行只要2,023元，平均門票低於五折，非常適合學生族群、小資族呼朋引伴，共度歡樂時光。

▲「童話耶誕」活動進入倒數，結合溫馨、可愛、浪漫、唯美、夢幻都能一次滿足。 圖：六福村主題遊樂園／提供

▲元旦假期到園區乘坐笑傲飛鷹與大怒神，讓2023新年運勢一飛衝天。 圖：六福村主題遊樂園／提供

精心企劃「童話耶誕」活動進入倒數，結合溫馨、可愛、浪漫、唯美、夢幻都能一次滿足，還沒來過的遊客們要盡快把握，活動只到2023年1月2日;全台最大冬季盛典遊行「魔法耶誕派對」，由耶誕老公公帶領著耶誕精靈們歡慶落雪紛飛的耶誕村，感受嘉年華般的活力四射，還有繽紛可愛的糖果許願池，還有五米高巨型胡桃鉗帶領著充滿騎兵群和薑餅人的冬季大道，最後還有雪人家族與馴鹿們耶誕小屋，耶誕四大夢幻必拍景點等你來朝聖。

▲夜晚觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美「銀河耶誕花園」，一躍成為網美必拍的拍照景點。 圖：六福村主題遊樂園／提供

「童話耶誕」四大必拍絕美夢幻景點

● 糖果許願池-全台最甜最繽紛放大版的落地糖果裝飾，滿滿都是耶誕香甜的溫馨感。

● 雪人國度-白雪覆蓋草地，與雪人家族們歡聚在一起，度過充滿歡笑的耶誕佳節。

● 冬季大道-漫天飛雪飄揚，巨型胡桃鉗帶領著群與薑餅人們守護著冬季專屬的繽紛與幸福。

● 耶誕國度-冬季森林中的麋鹿們踏著雪白草地，在夢幻絢麗的耶誕樹下許下心中的願望。

白日雪紛飛從天而降，夜晚觀賞銀河耶誕之美，關西六福莊打造絕美「銀河耶誕花園」，一躍成為網美必拍的拍照景點；童話耶誕活動期間推出限定「耶誕精靈趴三人」全家溫馨出遊享受親子歡樂度假時光的，帶著孩子一起化身耶誕精靈變裝參加派對同樂，大啖感恩烤雞分享餐，在這裡都能滿足不同需求，刻畫每個人最美的耶誕回憶。

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