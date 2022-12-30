快訊

OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

晴光商圈掃街 吳怡農妻顏采薇首現身陪同　

中國暫停進口台灣食品是烏龍一場？醫師批政府甩鍋混淆視聽

第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

趁著跨年連假出遊！ 考慮前往樂園歡度一整天，為您整理「全台遊樂園跨年+壽星優惠」懶人包，快看看哪家可以第二位1元入園、哪家還能變裝享優惠，更浪漫的是搭配樂園摩天輪看跨年煙火秀、迎元旦曙光，推薦情侶約會必追~

●劍湖山世界

圖／取自劍湖山世界主題樂園JANFUSUN FANCYWORLDYT
圖／取自劍湖山世界主題樂園JANFUSUN FANCYWORLDYT

於12/31當天，劍湖山推出3大時段購票優惠，10:00～12:59可享全日暢玩優惠票699元、13:00～20:59午後優惠票450元、21:00～23:59夜間優惠票299元。2023/1/1至1/2還有超狂的元旦門票優惠，活動期間全日暢玩每人699元、13:00過後每人450元，再加碼「第2人1元」優惠，需搭配第一人購買全日暢玩票699元，等於每人只要350元。

●六福村

圖／六福村主題遊樂園FB
圖／六福村主題遊樂園FB

六福村12/31至2023/1/2止，推出4人同行優惠票價2023元，等於每人只要506元。即日起至2023/1/2，還有變裝優惠，只要變裝耶誕老人、耶誕女郎或耶誕精靈即可享優惠票價399元；同期間若穿著紅色、綠色上衣(需70%以上面積為指定顏色，二色可混搭)，門票只要650元；即日起至12/31止，現場出示粉專截圖，搭配聖誕口號「HO!HO!HO!Merry Christmas!」即可享惠價650元。

另外，至12/31前還有六福村民大會優惠，只要身分證戶籍地址有「六」(限國字)或「福」，中1字玩六福村優惠票價599元、2字全中450元。

●麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區探索世界自12/31起至2023/1/2止，期間14:00後入園可享「雙人午後票899元」；17:00後入園更划算，雙人月光票399元，等於每人票價只要200元。

●小人國

圖／小人國主題樂園FB
圖／小人國主題樂園FB

小人國推出「聖誕指定日優惠」，於12/30、12/31或2023/1/1、2023/1/2來小人國玩，2人同行現場購票(限6歲以上購買550元門票者)，即可免費獲得聖誕限定爆米花1桶。另有壽星優惠，「當月壽星」只要至購票現場出示身分證等相關證件，並出示官網生日券，即可享優惠票價250元，當天入園後若有申辦無限暢遊卡也只要599元。

●九族文化村

圖／九族文化村FB
圖／九族文化村FB

九族文化村推出「雙月壽星優惠」，只要你是12月或1月壽星，於12/31、1/1、1/2入園即可享優惠票價「2人1000元」。不是壽星也有優惠，即日起至1/2前還有天天優惠票價750元，周五六日則有午後價600元(限14：30後入園)，凡購票就送入園當天無限次搭乘日月潭纜車。

●義大遊樂世界

圖／義大世界官網
圖／義大世界官網

義大遊樂世界自12/31起至2023/1/2止，推出2人同行優惠票價999元，等於每人只要500元。

●遠雄海洋公園

圖／花蓮遠雄海洋公園提供
圖／花蓮遠雄海洋公園提供

12/31「當日壽星」憑身分證，小朋友可憑健保卡，即可免費暢遊海洋公園；2023/1/1至2023/1/2，凡當月壽星本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，即享590元優惠價（3~6歲請購買幼童票490元）。另外，12/31至2023/1/2凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），現場臨櫃購票需出示相關證件，即可於活動期間以優惠價699元暢遊。

●鈴鹿賽道樂園

圖/鈴鹿賽道樂園提供
圖/鈴鹿賽道樂園提供

即日起至2023/1/2，鈴鹿賽道樂園平日現場購票，凡穿聖誕節裝扮，10歲以下免費暢玩，一位16歲以上購買全日暢遊券，可帶兩位10歲以下有聖誕節裝扮的小朋友暢玩樂園。另，不分平假日全日暢遊券650元/人，四項組合券399元/人，17:00後的星光暢遊券399元/人，暢遊券可於購票當日暢玩全園遊樂設施，不限搭乘次數(不含迷你鈴鹿賽道、小小騎士)。

●頑皮世界野生動物園

圖／頑皮世界野生動物園提供
圖／頑皮世界野生動物園提供

年滿6歲當月壽星出示證件可享350元優惠，且同行一位同享優惠。

●埔心牧場

圖／取自埔心牧場粉絲頁
圖／取自埔心牧場粉絲頁

12/31至2023/1/2上午11點以前早鳥票和14點以後星光票享一人150元優惠，此外3歲以下及75歲(含)以上者，憑證件即可免費入園。

延伸閱讀：

2023全台跨年演唱會懶人包一次看！大咖歌手＋煙火秀統統都有

睽違23年重返台北！「2023台灣燈會」搶先看，4大燈區168公頃300件燈飾與「光兔」必看

聖誕節 六福村 小人國 跨年 公園

相關新聞

第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追

趁著跨年連假出遊！ 考慮前往樂園歡度一整天，為您整理「全台遊樂園跨年+壽星優惠」懶人包，快看看哪家可以第二位1元入園、哪家還能變裝享優惠，更浪漫的是搭配樂園摩天輪看跨年煙火秀、迎元旦曙光，推薦情侶約會

2023「冬山舊河港燈節」12/31正式開幕！千顆LED燈裝置藝術、煙火秀與市集統統都有

隨著2023年的即將到來，除了有台灣燈會確定在台北之外，其他各式燈節也來了，像是「2023冬山舊河港燈節」即將於12月31日正式開幕囉，除了有各式燈光裝置藝術外，還有兩場煙火秀與鐵道市集等，絕對是宜蘭旅客或在地居民燈節必玩的景點之一。

再度免費開園！嘉義爆夯「迷霧松境」落羽松轉紅，白屋、湖水相襯彷彿置身韓劇

為了這片美景再冷都值得！嘉義超火紅「迷霧松境」的落羽松轉紅啦～據說去年太夯只好緊急關閉，今年當然得速速打卡。純白小屋與落羽松水岸，照映在湖面上美噹噹。園主超佛再度免費開放參觀，拍好拍滿的同時也要注意安

兔年最吸睛！2023台灣燈會限定「兔耳燈」網路限量開搶

台灣燈會睽違23年重返台北，首次在市中心舉辦「城市型燈會」，為加深觀展體驗，台北市政府與Pinkoi合作，結合在地設計品...

住一晚6萬元！ 跟著網紅Joeman開箱礁溪老爺豪華套房 退房還送7.4萬立體音響

最奢華五感體驗一定要看！知名YTR網紅Joeman於12/28晚間上傳《開箱一晚6萬的宜蘭溫泉飯店！礁溪老爺酒店豪華套房體驗》影片後，內含精彩的活動內容立刻引發討論，同時也讓礁溪老爺登上了12/29的

跨年炫爆IG！ 12大「台北101煙火」私房拍攝點 攝影師不藏私讓你「拍到整支101」

迎接2023年剩倒數最後3天！ 北部最受矚目的「台北101煙火」想好怎麼卡位了嗎？ 無論是想要近距離迎接震撼絢麗的台北101煙火秀，還是想登高遙望101觀看全景，快來參考攝影達人Molly提供給攝影迷們，12處台北101週邊「絕佳私房拍攝點」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。