第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追

趁著跨年連假出遊！ 考慮前往樂園歡度一整天，為您整理「全台遊樂園跨年+壽星優惠」懶人包，快看看哪家可以第二位1元入園、哪家還能變裝享優惠，更浪漫的是搭配樂園摩天輪看跨年煙火秀、迎元旦曙光，推薦情侶約會必追~

●劍湖山世界

圖／取自劍湖山世界主題樂園JANFUSUN FANCYWORLDYT

於12/31當天，劍湖山推出3大時段購票優惠，10:00～12:59可享全日暢玩優惠票699元、13:00～20:59午後優惠票450元、21:00～23:59夜間優惠票299元。2023/1/1至1/2還有超狂的元旦門票優惠，活動期間全日暢玩每人699元、13:00過後每人450元，再加碼「第2人1元」優惠，需搭配第一人購買全日暢玩票699元，等於每人只要350元。

●六福村

圖／六福村主題遊樂園FB

六福村12/31至2023/1/2止，推出4人同行優惠票價2023元，等於每人只要506元。即日起至2023/1/2，還有變裝優惠，只要變裝耶誕老人、耶誕女郎或耶誕精靈即可享優惠票價399元；同期間若穿著紅色、綠色上衣(需70%以上面積為指定顏色，二色可混搭)，門票只要650元；即日起至12/31止，現場出示粉專截圖，搭配聖誕口號「HO!HO!HO!Merry Christmas!」即可享惠價650元。

另外，至12/31前還有六福村民大會優惠，只要身分證戶籍地址有「六」(限國字)或「福」，中1字玩六福村優惠票價599元、2字全中450元。

●麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區探索世界自12/31起至2023/1/2止，期間14:00後入園可享「雙人午後票899元」；17:00後入園更划算，雙人月光票399元，等於每人票價只要200元。

●小人國

圖／小人國主題樂園FB

小人國推出「聖誕指定日優惠」，於12/30、12/31或2023/1/1、2023/1/2來小人國玩，2人同行現場購票(限6歲以上購買550元門票者)，即可免費獲得聖誕限定爆米花1桶。另有壽星優惠，「當月壽星」只要至購票現場出示身分證等相關證件，並出示官網生日券，即可享優惠票價250元，當天入園後若有申辦無限暢遊卡也只要599元。

●九族文化村

圖／九族文化村FB

九族文化村推出「雙月壽星優惠」，只要你是12月或1月壽星，於12/31、1/1、1/2入園即可享優惠票價「2人1000元」。不是壽星也有優惠，即日起至1/2前還有天天優惠票價750元，周五六日則有午後價600元(限14：30後入園)，凡購票就送入園當天無限次搭乘日月潭纜車。

●義大遊樂世界

圖／義大世界官網

義大遊樂世界自12/31起至2023/1/2止，推出2人同行優惠票價999元，等於每人只要500元。

●遠雄海洋公園

圖／花蓮遠雄海洋公園提供

12/31「當日壽星」憑身分證，小朋友可憑健保卡，即可免費暢遊海洋公園；2023/1/1至2023/1/2，凡當月壽星本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，即享590元優惠價（3~6歲請購買幼童票490元）。另外，12/31至2023/1/2凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），現場臨櫃購票需出示相關證件，即可於活動期間以優惠價699元暢遊。

●鈴鹿賽道樂園

圖/鈴鹿賽道樂園提供

即日起至2023/1/2，鈴鹿賽道樂園平日現場購票，凡穿聖誕節裝扮，10歲以下免費暢玩，一位16歲以上購買全日暢遊券，可帶兩位10歲以下有聖誕節裝扮的小朋友暢玩樂園。另，不分平假日全日暢遊券650元/人，四項組合券399元/人，17:00後的星光暢遊券399元/人，暢遊券可於購票當日暢玩全園遊樂設施，不限搭乘次數(不含迷你鈴鹿賽道、小小騎士)。

●頑皮世界野生動物園

圖／頑皮世界野生動物園提供

年滿6歲當月壽星出示證件可享350元優惠，且同行一位同享優惠。

●埔心牧場

圖／取自埔心牧場粉絲頁

12/31至2023/1/2上午11點以前早鳥票和14點以後星光票享一人150元優惠，此外3歲以下及75歲(含)以上者，憑證件即可免費入園。

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