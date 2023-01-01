台灣也有膠囊旅館啦！「CHO STAY 町草休行館」台灣茶樹屋設計CP值超高

膠囊飯店在世界行之有年，非常適合個人旅行或搭乘紅眼班機能快速入住的最佳選擇。全台唯一「機場膠囊旅館」的「CHOSTAY町草休行館」在桃園機場附近住得到了！質感木紋與文青設計風，預計將吸引不少國內外觀光客入住。

圖／小鹿文娛臉書粉專

自各國解封與新防疫政策，國門大開也讓航班與人潮逐漸恢復過去疫情前的樣態。而「CHO STAY町草休行館」的建立也更多短暫停留的旅客有新的選擇，作為全台唯一，CHO STAY以「台灣茶」為主要設計概念，並與「臺茶舍」合作打造「五感茶體驗」。

圖／小鹿文娛臉書粉專

圖／小鹿文娛臉書粉專

空間使用木紋設計加大明朗共感的視覺基調與淡綠色，再融入台灣茶元素，行館中聞得到淡淡的茶香，顯得更加放鬆，將疲憊淡化，身心安室，非常舒適。

圖／小鹿文娛臉書粉專

至於「CHO STAY町草休行館」的床位配置，都能滿足不同需求的旅客，像是上下舖單人床、雙人床位、3人房與4人房，每個空間都如同樹屋般非常愜意。其他還有男女分開的衛浴間與「茶籽堂」盥洗用品、dyson吹風機等。該行館位於桃園機場第二航廈，位置方便，有需求的旅客快入住不要猶豫了！

圖／小鹿文娛臉書粉專

延伸閱讀：

．2023全台跨年演唱會懶人包一次看！大咖歌手＋煙火秀統統都有

．第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追