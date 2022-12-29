住一晚6萬元！ 跟著網紅Joeman開箱礁溪老爺豪華套房 退房還送7.4萬立體音響

最奢華五感體驗一定要看！知名YTR網紅Joeman於12/28晚間上傳《開箱一晚6萬的宜蘭溫泉飯店！礁溪老爺酒店豪華套房體驗》影片後，內含精彩的活動內容立刻引發討論，同時也讓礁溪老爺登上了12/29的Google熱搜關鍵字。

圖／翻攝自YT【Joeman】開箱一晚6萬的宜蘭溫泉飯店！礁溪老爺酒店豪華套房體驗

圖／翻攝自YT【Joeman】開箱一晚6萬的宜蘭溫泉飯店！礁溪老爺酒店豪華套房體驗

Joeman實際入住開箱心得能知道，這是宜蘭知名礁溪老爺溫泉酒店首次對外銷售全館唯一豪華老爺套房，以往皆是各國總理及頂級貴賓指定入住，且全館只有2間的老爺套房，「豪華老爺套房」有35坪大的洋式風格套房，擁有隱私性高需刷卡進出的獨立穿廊、半露天療癒按摩浴池、大片落地窗、休憩室、客廳與臥房等空間，平日一晚 60,500 元起；偏向日式風格的「精緻老爺套房」，以藺草塌塌米、和風壁紙、大片落地窗為特色，有26坪的雙人空間，平日每晚 49,100 元起。

圖／礁溪老爺提供

圖／礁溪老爺提供

礁溪老爺說明，看準後疫情更重視五感品味的旅遊需求，攜手英倫CASTLE音響推出優惠專案，除了鼓勵網友感受搭配飯店管家專屬尊榮服務，提供熱食超強的雲天自助餐，放鬆身心的裸湯，房間內有專屬的半露天按摩浴缸，享受雲霧繚繞山光美景，還能聆聽全球音響玩家一至推崇的英國CASTLE音響帶來的迷人樂音。

圖／翻攝自YT【Joeman】開箱一晚6萬的宜蘭溫泉飯店！礁溪老爺酒店豪華套房體驗

自2023/1/1至2023/2/28 (不含農曆新年)，將推出「老爺 Royal x 英倫 CASTLE - 住宿送英國真空管音響組」專案，只要預定本專案(每日限量二間)，入住全館最頂級的豪華老爺套房，退房後再把市售價74,600元的SOVERN SV-360擴大機與經典書架喇叭RICHMOND 紀念版帶回家，雙人每晚含早、晚餐只要61,500元起，現省13,100元 ; 或者預訂日式風格的「精緻老爺套房」，26坪空間以藺草塌塌米、和風壁紙、大片落地窗為特色，雙人每晚50,100元起，現省24,500元！

圖／礁溪老爺提供

圖／礁溪老爺提供

老爺Royal x 英倫CASTLE 住宿送英國經典 全套真空管音響組

專案日期：即日起至2023/2/28

專案價格：豪華老爺套房雙人每晚61,500元起、精緻老爺套房雙人每晚50,100元起

專案內容：老爺套房一晚，享兩客早餐、兩客晚餐，可體驗館內各項休閒設施，退房後贈送市售價74,600元的英國CASTLE經典立體聲真空管音響組 （SOVERN SV-360擴大機＋英國CASTLE經典書架喇叭RICHMOND 紀念版，不含音響、腳架），並寄送至確認地址。

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