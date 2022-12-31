2022的最後一場旅行你選擇去哪？年末假期搜尋趨勢公布

2022 年即將邁入尾聲，最後一場旅行你選擇去哪？而大眾最想去哪裡玩？旅遊平台 Booking.com 根據11月底的後台數據整理出「年末假期旅人搜尋趨勢」，特別公開台灣旅人年末的旅行趨勢和最想造訪台灣的外國旅人，提供給大家參考！

數據顯示，國內旅遊仍是國人年末假期的首選，若是出國度假則會優先考慮「日本」、「韓國」和「泰國」。觀察最想來台的旅人則多來自東南亞，其中又以「新加坡」的旅人最為鍾情台灣！

年末旅行搜尋趨勢，台灣旅人在年末假期期間仍是偏好國內旅行；圖片／Booking.com提供

台灣年末國內旅遊熱潮不減

前十名熱門搜尋目的地中，台灣旅人在年末假期期間仍是偏好國內旅行，其中「東京」以第8名之姿成為唯一入榜的國外目的地，足以見日本在台灣人心目中不可動搖的地位！

台灣各地於年末之際舉辦跨年晚會，其中台北101的跨年煙火秀相當受到矚目，新北耶誕也是許多旅人在聖誕佳節爭相前往的節慶活動，為此，「台北」榮登國人年末假期搜尋目的地的榜首。

「台中」與「高雄」不約而同地舉辦兩場跨年晚會，分別位居第二名與第四名，主打年輕活力的「台南」更是在12月份舉辦一系列的精采盛典，為年底的跨年倒數晚會鋪陳期待，而獲得熱門目的地第三名的殊榮。

1. 台北2. 台中3. 台南4. 高雄5. 花蓮6. 宜蘭7. 台東8. 嘉義9. 日本東京10. 新竹

日本獨霸潛力目的地 台灣旅人偏好亞洲地區短旅行

韓國首爾；圖片／Booking.com提供

Booking.com 依據後台國人搜尋量數據，整理出搜尋量漲幅最大的目的地排行，較去年同期相比，前三名包括日本「東京」、「大阪」及韓國「首爾」的漲幅都在九成以上，其中日本更是強勢奪下排行榜中過半的席次。

聖誕節的日本街頭閃爍著浪漫燈飾，新年期間也有「除夕鐘」、「初詣」等許多傳統日本文化等著旅人前往一探究竟！首都「東京」以高達九成五的漲幅勇奪榜首，排名第二的「大阪」搜尋聲量也有92%成長，而「京都」、「福岡」、「北海道」皆榜上有名。

泰國曼谷；圖片／Booking.com提供

另外，同樣擁有濃烈過節氣氛的韓國「首爾」也有九成以上的漲幅，位於首爾的主題樂園紛紛推出聖誕節活動吸引搶客。也有不少旅人希望來場與眾不同的年末旅行，88%的旅人期待可以前往泰國「曼谷」度過充滿熱情的假期。

浪漫的法國「巴黎」是唯一入榜的非亞洲區目的地，顯示旅人年末假期的安排仍因假期天數的而有所受限。

1. 日本東京（95.4%）2. 日本大阪（92%）3. 韓國首爾（90.4%）4. 泰國曼谷（88.1%）5. 日本京都（87.6%）6. 日本福岡（86.2%）7. 日本北海道（82.7%）8. 日本沖繩（80.1%）9. 新加坡（63.6%）10. 法國巴黎（61.8%）

台灣受到東南亞旅人青睞！新加坡旅人最鍾情台灣

不只台灣旅人嚮往來場年末旅行，國外旅人也對台灣趨之若鶩。Booking.com整理出年末假期有哪些地區的旅人最想要來台旅遊。綜觀整個排名，以東南亞地區為大宗。

尤其以「印尼」旅人拜訪「桃園」的意願最為明顯，來自「新加坡」的旅人則最為鍾情台灣，包括「台北」、「台中」、「花蓮」、「台南」等地都有超過八成的漲幅，其中台北更是榮登該國搜尋排行的第六名！而「泰國」、「馬來西亞」、「日本」及「韓國」等地則最想前往「台北」旅行。

編輯／Sasa

欣傳媒