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密集恐懼慎入！ 苗栗「豪華露營區」被爆帳篷、枕套發霉 網友噁：太誇張了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自Dcard-旅遊版
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近年露營風潮盛行，標榜只要簡單行李就能輕鬆入住的「豪華露營區」更是讓人趨之若鶩！近日有民眾於《Dcard》社群發文表示，入住苗栗一處知名露營區，但現場簡陋、設施破舊，住進整個發霉的帳篷、枕頭套掀開也是發霉、烤肉食材給的太少還得下山買泡麵充飢，由原po拍攝的照片能看見帳篷霉點非常密集，令網友直呼「噁心、太誇張了」。

圖／翻攝自Dcard-旅遊版
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原po提到日前和友人想去露營，但大家都沒有裝備，選了苗栗某個懶人露營區，1個帳篷要價9千元，共訂了2個帳篷，到現場瞬間傻眼，帳篷內佈滿了密密麻麻的黑色霉斑，讓人看了頭皮直發麻，最噁的是枕頭套掀開來也是發霉的，更指出該露營區提供的桶裝水，是直接接水龍頭生水給客人飲用，根本沒有過濾，且營區提供的烤肉食材份量明顯不足，原PO一行人共8人，大約只取得2人份食材，餓到要下山去買泡麵吃，並問「這樣子的品質值得一帳快一萬的價格？」直呼花錢找罪受！

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貼文曝光後，迅速引發社群網友討論，許多人看見照片後驚回「太噁心了吧」、「那個帳篷發霉的太誇張了吧」、「頭皮整個麻起來，這超噁」，也有相似情形的消費者反應「帳篷就是那樣子的發霉，早餐也給的超寒酸的」、「含淚推這篇文章，前幾天去住8度沒熱水」。留言串似乎也出現了從業人員想要與原po聯繫，表示「可能入住的帳篷有些誤會，目前現場帳篷必非上面的照片，但真的很誠心要協助你處理或退費，再麻煩你聯絡了」。

圖／翻攝自Dcard-旅遊版
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