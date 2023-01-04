跳島行！台北松山－愛媛松山對飛 雄獅獨家日本四國包機2／4啟航

日本是台灣旅客最愛的旅遊目的地，為促進台日間觀光、經貿及文化交流，雄獅旅遊於明（2023）年2月4日獨家推出「台北松山－愛媛松山」對飛包機，包裝5天4夜特色行程，走遍道後溫泉、金刀比羅宮、四萬十川等四國著名景點，每人最低價33,900元起，同時也將迎接日本旅客來台進行深度之旅。

搭乘纜車直達松山城，沿途還可以欣賞城市風景；圖片／雄獅旅遊提供

松山市是四國愛媛縣最大的城市，也是日本著名的「溫泉和文學之城」，市內擁有具3千年歷史的道後溫泉、松山城、坂上之雲博物館等，皆是日本重要的觀光文化資源，台北市與松山市除了簽署友好交流協定，道後溫泉也與北投溫泉締結姊妹溫泉，雙邊互動良好。

松山市的道後溫泉是日本最古老溫泉之一；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊表示，日本四國有豐富的歷史文化及天然資源，行程詢問度相當高，藉此包機可規劃豐富且多元的旅遊商品，推出「四國松山草莓砂金桂濱鐵道5日」，搭乘纜車直達松山城天守閣，到日本三大銅礦山之一的別子銅山體驗掏金，還可以前往龜老山展望公園，站在日本建築大師隈研吾設計的全景瞭望台上，俯瞰來島海峽大橋及瀨戶內海的美麗景緻，每人33,900元起。

走訪父母之濱欣賞日本夕陽百選之一的美景；圖片／雄獅旅遊提供

「四國松山四萬十川溫泉5日」則安排日本百選秘境之一四萬十川搭乘特色船型屋，以及讚歧烏龍麵、土佐炙燒鰹魚雙DIY體驗，每人33,900元起；「四國松山小豆島百選溫泉5日」保證入住兩晚溫泉飯店，走訪父母之濱欣賞日本夕陽百選之一的美景，特別安排瀨戶內海渡輪進行小豆島跳島之旅，每人35,900元起。

雄獅特別安排瀨戶內海渡輪進行小豆島跳島之旅，圖為小豆島橄欖公園；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊台日松山機場對飛包機使用長榮航空A321-200客機執飛，2月4日去程10:45自台北松山機場起飛，14:00抵達愛媛松山機場；8日回程15:00自愛媛松山機場起飛，16:50抵達台北松山機場。

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編輯／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒