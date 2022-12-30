再度免費開園！嘉義爆夯「迷霧松境」落羽松轉紅，白屋、湖水相襯彷彿置身韓劇

隨著2023年的即將到來，除了有台灣燈會確定在台北之外，其他各式燈節也來了，像是「2023冬山舊河港燈節」即將於12月31日正式開幕囉，除了有各式燈光裝置藝術外，還有兩場煙火秀與鐵道市集等，絕對是宜蘭旅客或在地居民燈節必玩的景點之一。

2022-12-30 12:00