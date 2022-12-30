再度免費開園！嘉義爆夯「迷霧松境」落羽松轉紅，白屋、湖水相襯彷彿置身韓劇
為了這片美景再冷都值得！嘉義超火紅「迷霧松境」的落羽松轉紅啦～據說去年太夯只好緊急關閉，今年當然得速速打卡。純白小屋與落羽松水岸，照映在湖面上美噹噹。園主超佛再度免費開放參觀，拍好拍滿的同時也要注意安全，年末就要瘋落羽松啊！
就像一幅畫！嘉義「迷霧松境」再度開放，免費入場超佛心，落羽松林紅、黃、綠三色相間，滿滿秋冬氛圍，湖景倒影加上白色小屋，彷彿置身浪漫韓劇「冬季戀歌」中。按下快門收藏這如畫一般的美景，適合週末來此走走、拍拍照喔！
迷霧松境
地址：嘉義縣民雄鄉嘉111鄉道（Google導航嘉義迷霧松境）入場費：免費
延伸閱讀：
．絕美！盤點全台紅遍IG的7個「落羽松秘境」，整片落羽松及藍天相襯美到流淚
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言