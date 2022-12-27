跟著史努比玩高雄！高雄超Q「史努比海上巴士」啟航，串連3站航點、票價1次收

海上出現史努比啦！近期出現的超萌渡輪原來是高雄的「史努比海上巴士」，換上新裝串連三個站點，展開全新航線旅程～「史努比海上巴士」於12/24起正式啟航，史努比可愛外型加上高雄的藍天白雲超好拍。有到高雄玩可別忘了搭上這班史努比船班囉！

圖／高雄渡輪說IG

圖／高雄輪船公司官網

高雄輪船公司宣布新航線，並將「旗福二號」換上新裝變身「史努比海上巴士」，串連鼓山、棧貳庫、旗津等三個站點，同時裝設「AI智慧窗屏導覽系統」，搭載LED透明顯示面板，打造智慧又可愛的遊船。

史努比海上巴士超可愛又吸睛。記者徐白櫻／攝影

「史努比海上巴士」自12/24起正式啟航，並一路航行至2023/8/20，從鼓山魚市場出發，停靠棧貳庫和旗津，將大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街等景點串連起來，天天開航。快搭上史努比的海上巴士，來趟高雄一日遊吧！

圖／高雄輪船公司官網

史努比海上巴士

開航期間：即日起至2023/8/20

票價：全票80元／半票40元

詳細航班諮詢請至高雄輪船公司官網

圖／高雄輪船公司官網

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