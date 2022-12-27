快訊

兵役新方案出爐！民國94年次役男須服役一年、月薪2萬

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

跟著史努比玩高雄！高雄超Q「史努比海上巴士」啟航，串連3站航點、票價1次收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／高雄渡輪說IG、高雄輪船公司官網
圖／高雄渡輪說IG高雄輪船公司官網

海上出現史努比啦！近期出現的超萌渡輪原來是高雄的「史努比海上巴士」，換上新裝串連三個站點，展開全新航線旅程～「史努比海上巴士」於12/24起正式啟航，史努比可愛外型加上高雄的藍天白雲超好拍。有到高雄玩可別忘了搭上這班史努比船班囉！

圖／高雄渡輪說IG
圖／高雄渡輪說IG

圖／高雄輪船公司官網
圖／高雄輪船公司官網

高雄輪船公司宣布新航線，並將「旗福二號」換上新裝變身「史努比海上巴士」，串連鼓山、棧貳庫、旗津等三個站點，同時裝設「AI智慧窗屏導覽系統」，搭載LED透明顯示面板，打造智慧又可愛的遊船。

史努比海上巴士超可愛又吸睛。記者徐白櫻／攝影
史努比海上巴士超可愛又吸睛。記者徐白櫻／攝影

「史努比海上巴士」自12/24起正式啟航，並一路航行至2023/8/20，從鼓山魚市場出發，停靠棧貳庫和旗津，將大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街等景點串連起來，天天開航。快搭上史努比的海上巴士，來趟高雄一日遊吧！

圖／高雄輪船公司官網
圖／高雄輪船公司官網

史努比海上巴士

開航期間：即日起至2023/8/20

票價：全票80元／半票40元

詳細航班諮詢請至高雄輪船公司官網

圖／高雄輪船公司官網
圖／高雄輪船公司官網

延伸閱讀：

入住高雄洲際酒店送「米飛兔限量超值福袋」！抱枕、夜燈與限定米飛兔統統拿得到

超殺底片！「2022鴨鴨地景藝術展」童趣造景置身童話森林，夜間光雕好夢幻

史努比 旗津 航線 一日遊 老街

相關新聞

跟著史努比玩高雄！高雄超Q「史努比海上巴士」啟航，串連3站航點、票價1次收

海上出現史努比啦！近期出現的超萌渡輪原來是高雄的「史努比海上巴士」，換上新裝串連三個站點，展開全新航線旅程～「史努比海上巴士」於12/24起正式啟航，史努比可愛外型加上高雄的藍天白雲超好拍。有到高雄玩

入住高雄洲際酒店送「米飛兔限量超值福袋」！抱枕、夜燈與限定米飛兔統統拿得到

2023年就是兔年了！現在高雄洲際酒店趁勢推出「米飛兔小幸運」住房專案，訂購並入住就可免費拿米飛兔造型抱枕與QQ燈等周邊商品通通免費拿回家。不僅如此「精選米飛兔超值限量福袋」還有其他多款周邊商品都拿得到，揪團住起來了！

超殺底片！「2022鴨鴨地景藝術展」童趣造景置身童話森林，夜間光雕好夢幻

快來鴨鴨公園看展！位處大漢溪及新店溪匯流地的「鴨鴨公園」，在每年冬季都會舉辦「地景藝術展」，以鴨鴨為發想並延伸，打造保護水鳥自然生態又能寓教於樂特色場域。除了三座不同種類的Q版水鴨造景外，今年更以「童

0元溜冰！南港「戶外滑冰場」開放，溜冰鞋、護具免費租，台北市堆雪人好Chill

每年期待的免費滑冰場來啦！位於南港的中國信託金融園區戶外滑冰場於即日起一路開放至2023/3/5，以公益為出發點，滑冰免錢、租借溜冰鞋及護具也統統免費，今年還設置了「冰雪體驗區」，免出國也不用上高山就

穿聖誕裝399元、對中2字450元！ 全台10大樂園「聖誕+壽星優惠」 一路嗨玩到跨年

迎接最夢幻聖誕節，緊接全民期待的跨年活動到來！ 全台樂園紛紛祭出聖誕優惠、壽星優惠、對對碰優惠等，為您整理「全台遊樂園聖誕優惠+壽星優惠」懶人包，趕緊換上聖誕老人、聖誕女郎裝，一路瘋玩樂園到跨年吧！

全台最美山林燈節「龍崎光節：空山祭」開幕了！首2日免費，還能享0元來回接駁

第4屆「龍崎光節－空山祭」來了！12月24日正式開展回歸，首兩日完全免費，今年主打「隨風去留」，講述龍崎人離開與離不開的記憶，15件絕對藝術作品演繹在地的心聲，可以親臨感受一番。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。