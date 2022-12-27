入住高雄洲際酒店送「米飛兔限量超值福袋」！抱枕、夜燈與限定米飛兔統統拿得到
2023年就是兔年了！現在高雄洲際酒店趁勢推出「米飛兔小幸運」住房專案，訂購並入住就可免費拿米飛兔造型抱枕與QQ燈等周邊商品通通免費拿回家。不僅如此「精選米飛兔超值限量福袋」還有其他多款周邊商品都拿得到，揪團住起來了！
米飛兔過去源自於荷蘭插畫家的作品，1992年首次出現在電視上是人氣經典卡通角色。現在高雄洲際酒店最新推出「米飛兔小幸運」住房專案，只要即日起至2023年4月9日前訂房入住並加價2,023元，除了享有米飛兔造型迎賓西點，更狂的是能獲得「洲際精選米飛兔超值限量福袋」。
而福袋內容超級豐富，包含限量版洲際圍巾米飛兔１隻、米飛倒影仿麂皮地墊１片、米飛LOVE雙面印花抱枕１顆、米飛兔QQ夜燈１個、米飛兔面紙盒１個、米飛兔杯墊２片等超多好禮。現在活動期間還能加碼線上抽獎彩蛋，人人都有獎。
最後高雄洲際酒店期間限定也推出了「飛你莫屬」米飛兔公益認養活動，每個人只要880元認養，做公益外還可以免費獲限定款圍巾造型米飛兔，至於洲際徽章款米飛兔則會捐贈並送給心路基金會的孩童，讓需要的孩童過好年，一起來做公益吧！更多專案詳情請上官網查詢。
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