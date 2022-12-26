超殺底片！「2022鴨鴨地景藝術展」童趣造景置身童話森林，夜間光雕好夢幻
快來鴨鴨公園看展！位處大漢溪及新店溪匯流地的「鴨鴨公園」，在每年冬季都會舉辦「地景藝術展」，以鴨鴨為發想並延伸，打造保護水鳥自然生態又能寓教於樂特色場域。除了三座不同種類的Q版水鴨造景外，今年更以「童話森林夢遊時光」為主題，配合即將迎來的兔年，結合花卉與夜間光雕，點亮夜晚超夢幻。
「2022鴨鴨公園地景藝術展」將主題定為「童話森林夢遊時光」，地景裝置宛如夢幻童話世界，像是夢遊時光門、小鴨彈珠糖、國王皇后西洋棋、栗子下午茶等各色造景，並融入花卉與夜晚點燈，童趣又浪漫！來到此地，時光彷彿慢了下來，猶如置身一座寧靜小城，不僅能夠拍好拍滿，也能讓身心好好放鬆一下。
2022新北鴨鴨地景藝術展
地址：中興橋旁鴨鴨公園展期與時間：2022/12/24～2023/1/29 8:30-22:00
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