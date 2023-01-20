過年習俗1次看！別觸碰老祖先禁忌、「這日」最宜招財運

過年愛注意！到了華人傳統中最重要的「農曆春節」，與家人團聚、吃團圓飯，大街小巷充斥著熱鬧又濃厚的過年氣氛，時常聽到「初一走春、初二回娘家、初三睡到飽」等俗諺，而過年究竟有哪些習俗呢？跟著走跳小編一起看看要注意什麼，一同迎來順利又幸運的一年吧！

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⬤ 除夕：家人團聚、守歲

除夕這天適合「大掃除」，將去年一整年霉運、壞事都清除，而「祭祖與拜拜」也不可少，用以感謝祖先一年間的保佑，並祈求新一年也能平安順遂，當然最重要的重頭戲就是「團圓年夜飯」，家人們圍著桌子吃上好料，道道菜色也有經典美意，像是吃魚年年有餘、吃長年菜長命百歲等。吃完飯後「守歲」，等過12點、迎接大年初一再去睡覺，除了有珍惜時光的意涵外，也有延長父母壽命的說法。

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⬤ 大年初一：走春

大年初一「放鞭炮」驅趕年獸，現今則演變成祈求平安，再到廟裡「拜拜」為新年求好運。新年第一天「穿新衣走春拜年」向街坊鄰居、親朋好友問候，而現因科技發達及疫情，使用通訊軟體祝賀更為方便且安全。

車城褔安宮。圖／IG@1991cch授權

⬤ 初二：回娘家

傳統習俗中，出嫁女兒和女婿在大年初二一起回娘家，也稱「迎婿日」，特別需要注意的是，較傳統做法為回娘家選在中午以前，跟女婿一起吃飯也盡量吃中午，也別在娘家待到太晚。而回娘家記得帶上伴手禮「回門禮」，以雙數為主，因單數被認為不吉利。

⬤ 初三：早睡早起

從除夕到初二忙碌了三天，到了初三需要好好休息，就如諺語所言「初一早、初二早、初三睡到飽」。另有一說法稱初三為「老鼠娶親日」，將米或鹽撒在牆角，象徵豐收的新一年。

⬤ 初四：安太歲

大年初四是迎接眾神回到人間的日子，通常會在自家的廚房擺上供桌並放滿三牲四果，而「安太歲」也會在初四時進行，像是點光明燈等。

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⬤ 初五：送窮迎財神、開工

初五是「迎財神」的好日子，相傳這天禁掃地、倒垃圾，據說會將錢財掃出門，因此垃圾需等初五後再一起丟，稱為「送窮」。同時，初五為五路財神生日，因此適合在這天誠心祈禱、祈求一整年的好財運，所以也有許多公司會選在初五開工。

⬤ 初六：店家營業

到了初六，大多商家都會重新營業，常會「大放鞭炮」共襄盛舉，展開全新的一年與回歸日常生活。

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